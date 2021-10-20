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Обличчя в крові і чорна помада: Ксенія Мішина знялася в англомовному хоррорі про Чорнобиль (фото)

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
20 жовтня, 20:11
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Відома українська актриса Ксенія Мішина поділилася з підписниками новиною про зйомки у фільмі жанру хоррор – "The Chernobyl Fallout". Кінокартина вийде повністю англійською мовою
Ксенія Мішина зіграє в новому для неї страхітливому образі
Ксенія Мішина зіграє в новому для неї страхітливому образі / Фото: Инстаграм

У своєму Instagram-акаунті Мішина, яку нещодавно помітили разом з коханим, виклала добірку фотографій зі зйомок нового фільму з її участю "The Chernobyl Fallout". На фото акторка з'явилася в готичному образі: темний макіяж і одяг. На одному зі знімків її обличчя повністю в крові.

Фото: Instagram Ксенії Мішиной

За словами Мішиной отримати подібну роль вона мріяла вже давно:

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Ось і збулася маленька мрія дівчинки. Знялася вона в хоррорі. Нехай роль і невелика, завжди кажу: чітко формуйте свої бажання, але зате яка, – підписала знімки актриса.


Правда вона не розповіла, який саме персонаж їй дістався:

Синяк є? Є! Обличчя в крові було? Було! Монстри? Екзорцизм? Дізнаєтеся пізніше, – переконує Ксенія.

Фото: Instagram Ксенії Мішиной

Сюжет картини буде розвиватися навколо несподіваного зникнення британського вченого в Чорнобильській зоні відчуження. Його сестра Олівія вирішує прилетіти в Україну, щоб почати пошуки брата в Прип'яті. Виробництвом займається українська кіномайстерня Hollywood Ukraine під керівництвом режисера Василя Москаленка, який виконає одну з головних ролей.

Також відомо, що зйомки фільму зараз відбуваються в Києві, куди спеціально для цього приїхали кілька іноземних акторів. Примітно, що кінострічка буде повністю англомовною, адже показ планується також в міжнародному прокаті. Презентація хоррора The Chernobyl Fallout відбудеться восени 2022 року.

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