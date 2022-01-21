LOBODA перестала приховувати свою молодшу дочку і показала її на фото: "Тіля така чарівна!" (фото)

Нещодавно Наталі Портман потрапила до об'єктивів папараці разом зі своїм сином. Алефу 10, і хоча акторка рідко з'являється з ним на публіці, фанати Портман знають, як виглядає її син.
А ось шанувальникам Світлани Лободи щастить менше – співачка не поспішає показувати всім свою молодшу доньку Тільду. І хто батько дівчинки – Світлана теж не розповідає.
Зате напередодні вона опублікувала в Instagram-профілі нові фото із дочками. На кадрах із відпустки Лобода більше не ховає обличчя Тільди та не закриває її собою.
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Фоловери артистки радіють і в коментарях обговорюють, як підросла Тільда:
- "Маленька Тіля, боже! Яка вона класна, мила"
- "Тілля – краса"
- "Тілля така ніжна! Божечки, гарні, до божевілля"
Хто батько молодшої дочки Лободи?
Світлана Лобода про особисте життя розповідати не любить. Якщо про батька її старшої дочки Євангелини шанувальникам відомо, то ім'я папи Тільди артистка тримає в таємниці.
Багато хто думає, що другу дитину вона народила від німецького музиканта Тіля Ліндеманна. У свій час Світлану часто бачили з ним, вона також знялася в його кліпі. Проте чутки про свій роман зірки не коментують.