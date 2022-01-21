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LOBODA перестала приховувати свою молодшу дочку і показала її на фото: "Тіля така чарівна!" (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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21 січня, 09:02
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Співачка опублікувала світлину, на якій вперше показала свою молодшу доньку Тільду, не закриваючи собою дитину
Світлана Лобода показала фото зі своїми доньками Тільдою та Євангеліною
Світлана Лобода показала фото зі своїми доньками Тільдою та Євангеліною / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Нещодавно Наталі Портман потрапила до об'єктивів папараці разом зі своїм сином. Алефу 10, і хоча акторка рідко з'являється з ним на публіці, фанати Портман знають, як виглядає її син.

А ось шанувальникам Світлани Лободи щастить менше – співачка не поспішає показувати всім свою молодшу доньку Тільду. І хто батько дівчинки – Світлана теж не розповідає.

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Зате напередодні вона опублікувала в Instagram-профілі нові фото із дочками. На кадрах із відпустки Лобода більше не ховає обличчя Тільди та не закриває її собою.

Світлана Лобода показала нове фото із доньками
Світлана Лобода показала нове фото із доньками / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Світлана Лобода показала нове фото доньки Тільди
Світлана Лобода показала нове фото доньки Тільди / Фото: instagram.com/lobodaofficial

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Фоловери артистки радіють і в коментарях обговорюють, як підросла Тільда:

  • "Маленька Тіля, боже! Яка вона класна, мила"

    Скріншот: instagram.com/lobodaofficial

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    • "Тілля – краса"

    Скріншот: instagram.com/lobodaofficial

    • "Тілля така ніжна! Божечки, гарні, до божевілля"

    Скріншот: instagram.com/lobodaofficial

    Хто батько молодшої дочки Лободи?

    Світлана Лобода про особисте життя розповідати не любить. Якщо про батька її старшої дочки Євангелини шанувальникам відомо, то ім'я папи Тільди артистка тримає в таємниці.

    Багато хто думає, що другу дитину вона народила від німецького музиканта Тіля Ліндеманна. У свій час Світлану часто бачили з ним, вона також знялася в його кліпі. Проте чутки про свій роман зірки не коментують.

    Інна Петрова
    Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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