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Міжнародний день обіймів: ведучі каналу "Україна" влаштували душевний флешмоб

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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21 січня, 18:11
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Сьогодні, 21 січня, у світі відзначають Міжнародний день обіймів. Ведучі каналу "Україна" підтримали цікаву традицію та поділилися фотографіями, де обіймають найрідніших.
Флешмоб, у якому може взяти участь кожен із нас
Флешмоб, у якому може взяти участь кожен із нас / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Те, до чого варто прислухатися та впровадити у своє життя. Свято Міжнародний день обіймів сприяє тому, щоб стати ближчими до рідних та близьких людей.

І з цього приводу Анна Панова в цю важливу дату вирішила поділитися сокровенними думками:

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Анна Панова з чоловіком
Анна Панова з чоловіком / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Обійми – не лише приємна, а й дуже корисна річ. І це не тільки про відчуття безпеки та зниження стресу! Ви знали, що коли ви обіймаєтеся, організм стає стійкішим до інфекцій? А ще виділяється гормон окситоцин, він зменшує запалення та сприяє загоєнню ран. Крім того, обійми нормалізують тиск. Суцільна користь! І мене особисто дуже чіпає лайфхак для одиноких: виявляється, обіймати тварин не менш корисно, ніж людей! Також круто обіймати дерева. Це навіть моя маленька дочка знає.

Ведучий вечірніх випусків новин "Сегодня" Максим Сікор переконаний – обійми продовжують життя. Тому радить усім якнайшвидше обійняти тих, хто поруч.

Максим Сікора з коханою
Максим Сікора з коханою / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

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Люблю ніжність та ніжності люблю! Люблю обіймати своїх, міцно-міцно, люблю чіпати їх, цілувати. Люблю, коли мене обіймають. Обов'язково вранці, перед сном і щоразу після розлуки (навіть якщо це було лише кілька годин). Хоч на ранковий ефір, але не виходжу з дому, доки не обійму своїх. І після пізніх нічних зйомок, коли повертаюся і вже сплять, обов'язково хоча б легко обійму. Не боюся показувати свої почуття, тому що життя насправді таке коротке. Прямо зараз ідіть – обійміть свою людину: дочку, сина, чоловіка чи дружину, батьків, друзів! Любіть одне одного, цінуйте і не бійтеся виявляти свої почуття! Це зовсім неважко,

– відзначила ведуча "Ранку з Україною" Лілія Ребрик .

Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким
Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Що може бути кращим, ніж обійми дитини? Краще – коли двоє дітей обіймають по обидва боки, – упевнена телеведуча. Марина Кухар.

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Міжнародний день обіймів вигадали американські студенти, щоб легально обійматися навіть із чужими людьми. Зараз із чужими людьми можна обійматися лише після обміну ПЛР-тестами. Але навіть це – невелика ціна за всі плюси обіймів: стимулюється центральна нервова система, зростає гемоглобін і навіть імунітет покращується, – стверджують вчені. Я вже не кажу, що це дуже приємний спосіб поділитися своїм теплом у ці холодні та тривожні дні. Обіймайтесь!

– закликає Юлія Галушка.

Коли щасливий або коли сумно, коли потрібно поділитися приємною звісткою, або порадитися у важливій справі – обійміться, і відчуєте неймовірний підйом! Але точно це слід зробити саме сьогодні, у Міжнародний день обіймів!

– упевнений ведучий аналітичного тижневика "Сьогодні. Підсумки" Олег Панюта.

Віталій Шкільний на фото обіймає бабусю та радить усім частіше виявляти ніжні почуття до своїх рідних. Як без слів висловити подяку, любов та повагу? Звичайно, обійнятися!

Віталий Шкільний з бабусею
Віталий Шкільний з бабусею / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Приєднуйтесь до флешмобу!

До речі, сьогодні також відзначається День алкогольної незалежності

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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