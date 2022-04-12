Нарешті! В Україні хочуть заборонити російську музику на радіо та ТБ

Народні депутати пропонують заборонити російську музику по радіо та телебаченню до закінчення війни, зокрема до звільнення всіх окупованих українських територій.
Згідно з законопроєктом, заборона на російську музику стосуватиметься її виконання громадянами та резидентами держави-агресора. Такі треки не можна буде почути:
- по радіо та телебаченню;
- у розважальних закладах;
- у громадському транспорті (у комунальних та приватних перевізників);
- у навчальних закладах, закладах культури та відпочинку;
- у готельному та ресторанному бізнесі;
- у кінотеатрах;
- у суспільному просторі.
Окрім цього пропонується збільшити квоти української музики у радіоефірі та на музичних телеканалах – до 50%. Нині цей час становить 35%.
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Нагадаємо, раніше у Верховній Раді запропонували позбавити звань Ані Лорак, Миколи Баскова. Таїсію Повалій, Філіпа Кіркорова, Ігоря Крутого.