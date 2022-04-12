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Нарешті! В Україні хочуть заборонити російську музику на радіо та ТБ

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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12 квітня, 11:26
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У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт про заборону російської музики
Народні депутати пропонують заборонити російську музику з радіо та телебачення
Народні депутати пропонують заборонити російську музику з радіо та телебачення / Фото: скриншот

Народні депутати пропонують заборонити російську музику по радіо та телебаченню до закінчення війни, зокрема до звільнення всіх окупованих українських територій.

Згідно з законопроєктом, заборона на російську музику стосуватиметься її виконання громадянами та резидентами держави-агресора. Такі треки не можна буде почути:

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  • по радіо та телебаченню;
  • у розважальних закладах;
  • у громадському транспорті (у комунальних та приватних перевізників);
  • у навчальних закладах, закладах культури та відпочинку;
  • у готельному та ресторанному бізнесі;
  • у кінотеатрах;
  • у суспільному просторі.

Окрім цього пропонується збільшити квоти української музики у радіоефірі та на музичних телеканалах – до 50%. Нині цей час становить 35%.

Нагадаємо, раніше у Верховній Раді запропонували позбавити звань Ані Лорак, Миколи Баскова. Таїсію Повалій, Філіпа Кіркорова, Ігоря Крутого.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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