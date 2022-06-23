Новий хіт "Ми з України" підкорює Польщу: що так зачепило поляків

Про вихід пісні українських зірок написав портал interia.pl

Кадри із кліпу "Ми з України". Скріншот із відео телеканалу "Україна"

Спільний хіт найпопулярніших артистів нашої країни "Ми з України" всього за 12 годин зібрав понад чверть мільйона переглядів. Ще б пак, адже у творчому та патріотичному пориві об'єдналися 17 зірок! І підкорює пісня про незламність України не лише українських користувачів, а й сусідню Польщу.

Портал interia.pl опублікував замітку про зворушливу пісню, і сподобалося їм не лише виконання наших артистів – у кадрах відео вони роздивились дещо дуже близьке для себе.

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"Не потрібне пильне око, щоб помітити, що в середині відео показані дружні обійми президента України Володимира Зеленського та президента Польщі Анджея Дуди", – йдеться у публікації.

А ось і повне відео гучного треку:

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Ведучі телеканалу "Україна" заспівали

До створення треку приєдналися і воїни інформаційного фронту каналу "Україна". Ведучі Володимир Остапчук та Олексій Суханов заспівали разом із зірками шоу-бізу.

"Створюючи цю пісню, відчував піднесення, гордість і єдність. А ще драйв від того, що ми найкраща нація на планеті. У пісні цілий вир емоцій: біль, опір, злість і любов, а кохання завжди перемагає. Тому пісня – це моє бачення світу: я українець, а Україна – це свобода та кохання", – сказав телеведучий Володимир Остапчук.

Як ми повідомляли, дату прем'єри обрано невипадково (23 червня): саме сьогодні Європейський Союз ухвалив рішення про статус кандидата для України. І саме за мир у всій Європі борються сьогодні з російською навалою українці.

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Діти з України та Польщі заспівали разом

Понад 250 дітей з України та Польщі взяли участь у кліпі на пісню "Червона калина". Прем'єрі на польському телебаченні та у мережі передував конкурс, на який глядачі музичного телеканалу 4FUN KIDS надсилали фрагменти записаної пісні. Марш січових стрільців, що став популярним у всьому світі, переклали польською, щоб польські діти заспівали рідною мовою. Українські діти-учасники кліпу – це, зокрема, сироти, яким дав притулок центр у польському містечку Осса. Проєкт ініціював та підтримав Фонд Полсат, який із перших днів війни допомагає дітям з українських дитячих будинків.