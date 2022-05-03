Зірка ТikTok Олег Машуковський: До українських блогерів у РФ завжди ставилися зверхньо

Відомий український блогер Олег Машуковський вийшов на зв'язок та озвучив свою думку про те, що відбувається

Блогер в інтерв'ю відповів, чи справедливо зараз хейтять росіян у світі / Фото: instagram.com/mashukovsky

Популярний український блогер Олег Машуковський дав інтерв'ю Аліні Доротюк для YouTube-каналу програми "Зірковий шлях. Зірка Instagram і TikTok відверто розповів про нові реалії у зв'язку з нападом Росії на Україну.

Так, Олег Машуковський розповів, що зараз ні з ким із РФ не спілкується.

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Ні, взагалі ні з ким. У мене була єдина хороша подруга, можна сказати. Вона із України, Ліана. Вона переїхала до Москви в Дрімтім і досі мовчить. Я публічно заявив, що з цією людиною більше не спілкуюся, я її не знаю. Ну комусь просто, можливо, важливіші контракти, гроші та інше. Я в принципі дуже мало з ким спілкувався. Ми всі один одного знаємо, з одного човна можна сказати, але таке спілкування у нас було дуже натягнуте, дуже сильно.

За словами Машуковського, до українських блогерів у РФ завжди ставилися зверхньо.

До нас якось з України завжди ставилися, знаєш. Зверхньо, так. Типу ми в Москві ми такі популярні, круті, класні, заробляємо мільйони, а ви типу – ну прикольно, клас, розвивайтеся. Ось таке ставлення. Я це завжди відчував на собі. А потім якось взагалі обрізалися всі контакти, від слова зовсім. Мені якось навіть неприємно з кимось...

Тепер же росіян у всьому світі ненавидять за їхню війну в Україні, за схвалення кривавих дій влади. Машуковський також погоджується з тим, що їх заслужено хейтять у всьому світі.

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Я вважаю, що хейтять не конкретно їх, як народ, але їхнє ставлення до свого життя. Тобто їм все заборонили, їх усунули від усього світу – нам все одно, все круто. Вони не помічають, що їхнє життя, країна все котиться в одне місце. І те, що творить їхній уряд – це взагалі військові злочини та злочини людські. Будь-які. Ну я не знаю. Я думаю, що так.

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