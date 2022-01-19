Рідкісне фото Тіни Кароль із сім'єю: "Коли це було?"

Як відомо, у Тіни Кароль дуже великий фан-клуб. Співачка, яка нещодавно виступила на грузинському шоу "Танці із зірками" , сама не раз відзначала, як здорово, що вона має "фантина".
Цього разу на одному з фанатських облікових записів з'явилося архівне фото з Тіною Кароль та її рідними. На знімку шанувальники могли побачити виконавицю в компанії батьків – Світлани Андріївни та Григорія Самуїловича, сина Веніаміна та брата Станіслава.
Видно, що фото було зроблено кілька років тому, адже на ньому Веня ще досить маленький.
Далі по темі
Зворушливий знімок із сім'єю улюбленої співачки зворушив фанатів. Багато хто з них зазначив, що раніше ніколи не зустрічали цю фотографію із сімейного архіву Тіни Кароль. А хтось наголосив, що на ньому не вистачає покійного чоловіка виконавиці – Євгена Огіра.
- "Вперше бачу це приголомшливе фото!"
- "Жіночки не вистачить"
- "Немає нікого дорожче за сім'ю!"
- "Уау ... Коли це було?"
- "Яке тепле фото"
Ось так, завдяки "фантіні" слухачі Тіни Кароль змогли побачити її у невимушеній сімейній атмосфері.
Нагадаємо, що раніше ми зібрали добірку найнесподіваніших вокальних дуетів співачки – про багатьох із них забули навіть найвідданіші шанувальники Тіни Кароль.