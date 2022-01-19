Редкое фото Тины Кароль с семьей: "Когда это было?"

Украинская поп-дива редко делится в социальных сетях фотографиями с близкими но фанаты нашли редкий снимок где семья певицы собралась в полном составе

В Сеть попала редкое фото Кароль / Фото: instagram.com/_fantina

Как известно у Тины Кароль очень большой фан-клуб. Певица, которая недавно выступила на грузинском шоу "Танцы со звездами", сама не раз отмечала, как здорово, что у нее есть "фантина".

На этот раз на одном из фанатских аккаунтов появилось архивное фото с Тиной Кароль и ее родными. На снимке поклонники могли увидеть исполнительницу в компании родителей – Светланы Андреевны и Григория Самуиловича, сына Вениамина и брата Станислава.

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Фото – instagram.com/_fantina

Видно, что фото было сделано несколько лет назад, ведь на нем Веня еще достаточно маленький.

Трогательный снимок с семьей любимой певицы растрогал фанатов. Многие из них отметили, что ранее никогда не встречали эту фотографию из семейного архива Тины Кароль. А кто-то отметил, что на нем не хватает покойного мужа исполнительницы – Евгения Огира.

"Впервые вижу это потрясающее фото!"

"Женечки не хвататет"

"Нет никого дороже семьи!"

"Уау...Когда это было?"

"Какое теплое фото"

Скриншот – instagram.com/_fantina

Вот так, благодаря "фантине" слушатели Тины Кароль смогли увидеть ее в непринужденной семейной атмосфере.

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Напомним, что ранее мы собрали подборку самых неожиданных вокальных дуэтов певицы – о многих из них забыли даже самые преданные поклонники Тины Кароль.