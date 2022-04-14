Автор theylovewar розповів, скільки росіян стежать за зірками-рашистами на його сайті

В ексклюзивному інтерв'ю сайту "Сегодня" творець сайту theylovewar.com розповів про нюанси роботи з ресурсом та про те, скільки росіян хочуть знати "героїв в обличчя"

Петро Заставний розповів про те, як працює сайт theylovewar

Сьогодні зіркам-мовчунам та рашистам не втекти від правосуддя. Їхні імена та прізвища вже давно відомі публіці, завдяки продюсеру Петру Заставному та його ресурсу theylovewar.com.

Як працює ресурс із іменами зрадників?

Ідея створити сайт прийшла Заставному у перші ж дні війни в Україні. Творець порталу, як і багато українців, звернув увагу на те, що деякі українські та російські зірки ніяк не реагують на початок бойових дій або навпаки активно підтримують геноцид українців.

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Це були українці, які відмовчуючись, намагалися всидіти на двох стільцях, і росіяни, замовчували факт бомбардування та вторгнення російської армії на територію України або, що у рази гірше, підтримували путінський режим та війну, – розповів в інтерв'ю "Сегодня" Петро.

Наразі проект продюсера допомагає вивести на чисту воду артистів та політичних діячів, які уявили із себе "голубів миру". Нещодавно до цього списку додали й спортсменів.

theylovewar.com

Ми змушуємо людей, які потрапляють на сайт, не замовчувати реальні події та висвітлювати правдиву інформацію своєї аудиторії. Такі випадки вже були. Також ми зберігаємо всі імена із доказами на одному ресурсі для того, щоб компанії, бренди надалі розуміли, хто підтримує путінський режим, – сказав Заставний.

За словами продюсера, роботу сайту забезпечує команда із десяти осіб, але до них приєднуються і звичайні українці. Як розповів Петро, зараз люди також налаштовані на те, щоб увесь світ знав про зраду публічних персон.

Бажаючі можуть зробити пропозицію про додавання того чи іншого кандидата на сайт. Для цього потрібно надіслати ім'я людини та надати фото-відеодокази підтримки путінського режиму або показати тих, хто замовчує ситуацію.

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У країні йде війна і зараз кожному потрібно мати чітку позицію та інформувати, які злочини скоюють окупанти. Якщо хтось пропагує, дезінформує чи сидить відмовчується – йому місце у нашому списку, – поділився автор ініціативи.

Зірки проти "чорного піару"

Як і слід було очікувати, не всі знаменитості хочуть піару таким шляхом. Бували ситуації, коли до Петра зверталися з проханнями видалити ім'я з сайту, але творці проекту запевняють, що ця процедура не така проста, як здається, потрібно спочатку довести свою невинність і відкупитися не вдасться.

Вважаємо своїм найкращим результатом, що деякі з опублікованих визнали свою помилку , визначилися із власною позицією та почали говорити правду про напад Росії на Україну. Були й інші, хто звертався. Але тому, що ми не хочемо влаштовувати ворожнечу між українцями під час, коли у нас з вами один ворог – це Росія, поки що цю інформацію не висвітлюємо, – розповів в інтерв'ю Заставний.

theylovewar.com

Скільки росіян стежать за сайтом?

Великим подивом для команди проекту стало те, що сайт став дуже популярним за кордоном, а також в Росії.

Ми вже отримали статистику з початку запуску ініціативи і були вражені, як багато хто дивиться сайт, і не лише в Україні. Сайт уже переглянуло близько 1,5 млн людей, серед них – українці, американці та європейці, а також користувачі з країни-агресора, – розповів продюсер.

Згідно зі статистикою, яку показав Петро ексклюзивно надав сайту "Сегодня" , жителі РФ знаходяться на третьому місці за відвідуваністю ресурсу:

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Україна – 845 тис.

Польща – 115 тис.

Росія – 88 тис.

Німеччина – 51 тис.

США – 34 тис.

Білорусь – 26 тис.

Чехія – 21 тис.

Литва – 17 тис.

Італія – 17 тис.

Латвія – 15 тис.

Також нагадаємо, Єгорова, Марченка та ще 11 медійників внесено до реєстру держзрадників.

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