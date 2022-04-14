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Создатель theylovewar рассказал, сколько россиян следят за звездами-рашистами на его сайте

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Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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14 апреля, 15:45
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В эксклюзивном интервью сайту "Сегодня" создатель сайта theylovewar.com рассказал о нюансах работы с ресурсом и о том, сколько россиян хотят знать "героев в лицо"
Петр Заставный рассказал о том, как работает сайт theylovewar
Петр Заставный рассказал о том, как работает сайт theylovewar

Сегодня звездам-молчунам и рашистам не скрыться от правосудия. Их имена и фамилии уже давно известны публике, благодаря продюсеру Петру Заставному и его ресурсу theylovewar.com.

Как работает ресурс с именами предателей?

Идея создать сайт пришла Заставному в первый же дни войны в Украине. Создатель портала, как и многие украинцы, обратил внимание на то, что некоторые украинские и российские звезды никак не реагируют на начало боевых действий или же наоборот активно поддерживают геноцид украинцев.

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Это были украинцы, которые отмалчиваясь, пытались усидеть на двух стульях, и россияне, умалчивали факт бомбардировки и вторжения российской армии на территорию Украины или, что в разы хуже, поддерживали путинский режим и войну, – рассказал в интервью "Сегодня" Петр.

Сейчас проект продюсера помогает вывести на чистую воду артистов и политических деятелей, которые возомнили из себя "голубей мира". Недавно к этому списку добавили еще и спортсменов.

theylovewar.com

Мы заставляем попадающих на сайт не замалчивать реальные события и освещать правдивую информацию своей аудитории. Такие случаи уже были. Также мы сохраняем все имена с доказательствами на одном ресурсе для того, чтобы компании, бренды в дальнейшем понимали, кто поддерживает путинский режим, – сказал Заставный.

По словам продюсера, работу сайта обеспечивает команда из десяти человек, но к ним присоединяются и обычные украинцы. Как рассказал Петр, сейчас люди также настроены на то, чтобы весь мир знал о предательстве со стороны публичных персон.

Желающие могут внести предложение о добавлении того или иного кандидата на сайт. Для этого нужно отправить имя человека и предоставить фото- видеодоказательства поддержки путинского режима или показать тех, кто умалчивает ситуацию.

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В стране идет война и сейчас каждому нужно иметь четкую позицию и информировать, какие преступления совершают оккупанты. Если кто-то пропагандирует, дезинформирует или сидит отмалчивается – ему место в нашем списке, – поделился автор инициативы.

Звезды против "черного пиара"

Как и следовало ожидать, не все знаменитости хотят пиара таким путем. Бывали ситуации, когда к Петру обращались с просьбами удалить имя с сайта, но создатели проекта уверяют, что эта процедура не так проста, как кажется, нужно сначала доказать свою невиновность и откупиться не получится.

Считаем своим лучшим результатом, что некоторые из опубликованных признали свою ошибку, определились с собственной позицией и начали говорить правду о нападении России на Украину. Были и другие, кто обращался. Но потому, что мы не хотим устраивать вражду между украинцами во время, когда у нас с вами один враг – это Россия, пока эту информацию не освещаем, – рассказал в интервью Заставный.

theylovewar.com

Сколько россиян следят за сайтом?

Большим удивление для команды проекта стало то, что сайт стал очень популярен за рубежом, а также в России.

Мы уже получили статистику с начала запуска инициативы и были поражены, как многие смотрят сайт, и не только в Украине. Сайт уже просмотрело около 1,5 млн человек, среди них – украинцы, американцы и европейцы, а также пользователи из страны-агрессора, – рассказал продюсер.

Согласно статистике, которую показал Петр эксклюзивно предоставил сайту "Сегодня", жители РФ находятся на третьем месте по посещаемости ресурса:

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  • Украина – 845 тыс.
  • Польша – 115 тыс.
  • Россия – 88 тыс.
  • Германия – 51 тыс.
  • США – 34 тыс.
  • Беларусь – 26 тыс.
  • Чехия – 21 тыс.
  • Литва – 17 тыс.
  • Италия – 17 тыс.
  • Латвия – 15 тыс.

Также напомним, Егорова, Марченко и еще 11 медийщиков внесены в реестр госпредателей.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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