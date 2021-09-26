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Страшно це вимовляти: Комаровський порівняв відомого письменника з Моргенштерном

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
26 вересня, 16:06
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Євген Комаровський розповів про вплив на його покоління польського філософа і письменника Станіслава Лема, зазначивши, що свого часу той був популярний, як зараз Моргенштерн
Комаровський порівняв Моргенштерна з відомим філософом і письменником
Комаровський порівняв Моргенштерна з відомим філософом і письменником / Фото: YouTube, instagram.com/morgen_shtern

За словами Євгена Комаровського, який пережив клінічну смерть, багато в чому життя його покоління визначив польський письменник Станіслав Лем. Він був дуже популярний серед молоді, про нього говорили, його твори цитували.

Таку ж славу в даний час отримав і скандальний російський репер.

Для мого покоління, коли ми були десятикласниками, мені страшно цю фразу вимовляти, Лем був щось типу того, що зараз Моргенштерн, – сказав лікар Комаровський в ефірі телеканалу "Україна 24".

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Дивіться це у відео:

Цікаво, що не так давно про Алішера Моргенштерна висловилася українська співачка Оля Полякова. Вона назвала артиста "глибоко талановитою людиною".

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Водночас член громадської палати РФ Катерина Мізуліна вважає, що Моргенштерн "підштовхує молодих людей до агресивної поведінки" .

Про це вона заявила кажучи про пермського стрілка, який, за інформацією ЗМІ, є фанатом Моргенштерна. Через це творчість репера хочуть заборонити в РФ.

Втім в нашій країні його вже заборонили – віднедавна Моргенштерн не може в'їхати на територію України.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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