Страшно это произносить: Комаровский сравнил известного писателя с Моргенштерном

По словам Евгения Комаровского, который пережил клиническую смерть, во многом жизнь его поколения определил польский писатель Станислав Лем. Он был очень популярен среди молодежи, о нем говорили, его произведения цитировали.
Такую же славу в настоящее время получил и скандальный российский рэпер.
Для моего поколения, когда мы были десятиклассниками, мне страшно эту фразу произносить, Лем был что-то типа того, что сейчас Моргенштерн, – сказал доктор Комаровский в эфире телеканала "Украина 24".
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Любопытно, что недавно об Алишере Моргенштерне высказалась украинская певица Оля Полякова. Она назвала артиста "глубоко талантливым человеком".
В то же время член общественной палаты РФ Екатерина Мизулина считает, что Моргенштерн "подталкивает молодых людей к агрессивному поведению".
Об этом она заявила говоря о пермском стрелке, который, по информации СМИ, является фанатом Моргенштерна. Из-за этого творчество рэпера хотят запретить в РФ.
Впрочем в нашей стране его уже запретили – Моргенштерн не может въехать на территорию Украины.
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