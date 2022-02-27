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Тодоренко закликала не читати жодних новин, а думати про любов

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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27 лютого, 10:34
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Регіна Тодоренко родом із Одеси, але вже тривалий час живе у Москві
Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Вже четвертий день ведуться бої у різних куточках України – наша армія дає відсіч ворогам. Українські зірки намагаються достукатися до російських шанувальників і показують кадри війни в Україні. Також вони просять російських артистів не мовчати, а говорити правду про вторгнення Росії.

Але Регіна Тодоренко, чия родина зараз перебуває в Одесі, те, що відбувається, не збирається називати війною.

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У Instagram вона показала листування із рідними.

Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

У своєму Telegram-каналі телеведуча вчора ввечері побажала, щоб ніч минула спокійно, та порадила не читати жодних новин.

Молю вас усіх не читати бридкі новини-фейки! Правди в ЗМІ ми не знайдемо (кожен пише ту історію, яку вигідно). Як тільки ми орієнтуємося на лженовини, з'являється ненависть і зникає кохання

Скріншот: Telegram

Телеведуча порадила зберігати спокій і не йти на провокації, "навіть якщо хтось пише образливе"

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Скріншот: Telegram

Трохи пізніше Тодоренко закликала всіх думати про кохання та згадувати про найяскравіші та найтепліші моменти в житті.

Тільки кохання вилікує, тільки мир

Скріншот: Telegram

Водночас західні артисти активно підтримують Україну. Режисер Девід Лінч особисто звернувся до Путіна: "Ви сієте смерть та руйнування". Мадонна закликала допомогти Україні. Також Арнольд Шварцнеггер сказав, що на боці України.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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