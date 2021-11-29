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Зірка "Сватів" Ганна Кошмал відпочила з маленьким сином та чоловіком у горах: зворушливе фото

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
29 листопада, 12:10
В закладинки
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Акторка хоч активно веде сторінки в соцмережах, втім майже не публікує фото з чоловіком та сином. Проте нещодавно артистка зробила прихильникам несподіваний сюрприз
Ганна Кошмал показала фото сина Михайла.
Ганна Кошмал показала фото сина Михайла. / Фото: instagram.com/smorkovkina/

Уже довгий час Ганні Кошмал, яка влітку вперше поділилася рідкісним фото сина, вдається приховувати від публіки своїх коханих чоловіків. Однак зараз знаменитість показала світлини з сином Михайлом, якому вже три роки.

Так, 27-річна акторка разом з сім'єю їздила на вікенд у гори, ймовірно це Карпати. Ганну з її сином сфотографували саме під час прогулянки.

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Ганна Кошмал та Мишко.
Ганна Кошмал та Мишко. / Фото: instagram.com/smorkovkina/

Зіркова матуся разом з дитиною позували на тлі красивих пейзажів в теплих курточках, і це не дивно, адже на вулиці вже майже зима. Також в руках у хлопчика була дитяча парасолька.

Ганна Кошмал із сином на тлі гір.
Ганна Кошмал із сином на тлі гір. / Фото: instagram.com/smorkovkina/

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Артистка оприлюднила фото в Instagram. Так, вона показала неймовірний гірський пейзаж і підписала допис: "То є любов".

Зірка "Сватів" на відпочинку з сім'єю.
Зірка "Сватів" на відпочинку з сім'єю. / Фото: instagram.com/smorkovkina/

Акторка та її трирічний син.
Акторка та її трирічний син. / Фото: instagram.com/smorkovkina/

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Ба більше, у Instastories Кошмал опублікувала кадр, як її коханий ніс на плечах сина, підіймаючись у гори. Однак обличчя чоловіка тут не видно.

Чоловік Ганни разом з сином.
Чоловік Ганни разом з сином. / Фото: instagram.com/smorkovkina/

Звісно ж, шанувальники "засипали" знаменитість компліментами і не змогли не згадати її героїню з серіалу "Свати":

  • Завжди дивлюся "Свати" і просто не розумію, що в тебе є дитина. Адже колись ти сама була маленькою)
  • Так "Свати" вже прабабусі та прадідусі.
  • Такі щасливі.
  • Які фото!
Фото: скріншот instagram/smorkovkina

Коротко про акторку

Анна Кошмал родом із Києва. У дитинстві займалася хореографією. Паралельно відвідувала музичну школу.

Навчалась у Київському естрадно-цирковому училищі. Здобула популярність завдяки ролі Жені Ковальової у серіалі "Свати".

Акторка Анна Кошмал
Акторка Анна Кошмал / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Також зірка знімалася в таких проєктах: "Танець метелика", "Слуга народу", "Балерина", "Перехрестя", "Село на мільйон", "Папік" та інші.

У 2017 році Кошмал вийшла заміж. Втім, акторка не називає імені чоловіка, відомо лише, що він бізнесмен. У 2018 році у подружжя народився син.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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