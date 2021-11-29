Зірка "Сватів" Ганна Кошмал відпочила з маленьким сином та чоловіком у горах: зворушливе фото

Уже довгий час Ганні Кошмал, яка влітку вперше поділилася рідкісним фото сина, вдається приховувати від публіки своїх коханих чоловіків. Однак зараз знаменитість показала світлини з сином Михайлом, якому вже три роки.
Так, 27-річна акторка разом з сім'єю їздила на вікенд у гори, ймовірно це Карпати. Ганну з її сином сфотографували саме під час прогулянки.
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Зіркова матуся разом з дитиною позували на тлі красивих пейзажів в теплих курточках, і це не дивно, адже на вулиці вже майже зима. Також в руках у хлопчика була дитяча парасолька.
Артистка оприлюднила фото в Instagram. Так, вона показала неймовірний гірський пейзаж і підписала допис: "То є любов".
Ба більше, у Instastories Кошмал опублікувала кадр, як її коханий ніс на плечах сина, підіймаючись у гори. Однак обличчя чоловіка тут не видно.
Звісно ж, шанувальники "засипали" знаменитість компліментами і не змогли не згадати її героїню з серіалу "Свати":
- Завжди дивлюся "Свати" і просто не розумію, що в тебе є дитина. Адже колись ти сама була маленькою)
- Так "Свати" вже прабабусі та прадідусі.
- Такі щасливі.
- Які фото!
Коротко про акторку
Анна Кошмал родом із Києва. У дитинстві займалася хореографією. Паралельно відвідувала музичну школу.
Навчалась у Київському естрадно-цирковому училищі. Здобула популярність завдяки ролі Жені Ковальової у серіалі "Свати".
Також зірка знімалася в таких проєктах: "Танець метелика", "Слуга народу", "Балерина", "Перехрестя", "Село на мільйон", "Папік" та інші.
У 2017 році Кошмал вийшла заміж. Втім, акторка не називає імені чоловіка, відомо лише, що він бізнесмен. У 2018 році у подружжя народився син.
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