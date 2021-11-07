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Адель спровокувала чутки про заручини з Річі Полом (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
7 листопада, 14:28
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Співачка зустрічається зі спортивним агентом Річі Полом. Пара підтвердила свої стосунки кілька місяців тому, знявшись разом для обкладинки глянцевого журналу
/ Фото: instagram.com/adele, dailymail

Адель, яка нещодавно вперше за шість років випустила новий кліп , спровокувала чутки про заручини з новим обранцем Приводом для обговорень стала каблучка на безіменному пальці , яке дуже схоже на обручку. Про це пише Dail Mail.

Скріншот: Daily MailНазва

Співачку сфотографували, коли вона виходила зі студії у західному Лондоні, де вона готувалася до свого майбутнього концерту.

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Адель поки що не прокоментувала чутки.

Що відомо про стосунки Адель та Річі Пола

Пара познайомилася на вечірці кілька років тому. Інформація, що 33-річна Адель зустрічається з 39-річним Річем Полом, з'явилася цього літа . Деякий час співачка воліла не обговорювати цю тему. Але у вересні Адель підтвердила стосунки зі спортивним агентом.

Адель і Річ Пол
Адель і Річ Пол / Фото: Getty Images

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Нагадаємо, що у 2019 році Адель розлучилася зі своїм чоловіком Саймон Конеккі. Вони мають спільний син Анджело Джеймс Конеккі.

Після розлучення Адель сильно змінилася – вона схудла на 45 кілограмів та змінила імідж.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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