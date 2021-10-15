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Адель вперше за шість років випустила кліп і він побив світовий рекорд (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
15 жовтня, 10:05
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Трек Adele – Easy On Me очолив американський iTunes за лічені хвилини, а відео в YouTube на цей момент подивилися вже понад 13 мільйонів разів
Адель випустила кліп на пісню Easy On Me
Адель випустила кліп на пісню Easy On Me / Фото: YouTube

Британська зірка, яка нещодавно знялася для Vogue, опублікувала в YouTube кліп на свій новий сингл Easy On Me. Це перша робота Адель після її тривалої перерви. У листопаді відбудеться реліз її нового альбому "30".

А поки, дивимося чорно-білий кліп і розбираємося, про що співає Адель. До речі, відео Easy on Me Адель дуже нагадує кліп на пісню Hello 2018 року.

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Adele – Easy On Me

Анонсуючи новий альбом Адель не приховувала, що писала його під час розлучення і він допомагав їй пережити все, що навалилося, і з чим артистці було нелегко впоратися.

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У пісні Easy On Me Адель співає про те, як вона та її партнер "застрягли" на своєму шляху і як вона з усіх сил намагалася все виправити, але в якийсь момент їй довелося здатися.

Кадр з кліпу Adele – Easy On Me / Фото: YouTube

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"Коли ми обидва так глибоко застрягли на своєму шляху, ти не можеш заперечувати, як сильно я намагалася... Я змінила себе заради нас, але тепер я здаюся", – співає Адель.

До слова прем'єру кліпу Easy On Me в YouTube дивилися близько 300 тисяч фанатів. Нова пісня Адель очолила американський iTunes за три хвилини, що є новим світовим рекордом.

Нагадаємо, що в 2019 році Адель розлучилася зі своїм чоловіком Саймоном Конеккі. У них є спільний син Анджело Джеймс Конеккі. Нещодавно співачка вперше після розлучення підтвердила нові стосунки.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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