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Актор "Майстера і Маргарити" поділився спогадами про Київ та показав фото у вишиванці

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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20 травня, 13:22
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Відомий російський актор Олександр Філіппенко, який засуджує путінський режим, у День української вишиванки вирішив поностальгувати за тими часами, коли він бував в Україні
Олександр Філіппенко тепло висловився про столицю України
Олександр Філіппенко тепло висловився про столицю України

Трішки тішить те, що на Росії все ж таки є діячі культури, які не вірять пропаганді та вміють думати своєю головою, на відмінну від Григорія Лепса, який поклоняється президенту-диктатору. Народний артист Росії Олександр Філіппенко входить у "перелік мислячих людей". 77-річний актор з 2014 року засуджує Кремль за злочини.

Вчора, коли українці відзначали День вишиванки, зірка серіалу "Майстер і Маргарита" вирішив підтримати нашу країну, яка вже понад три місяці бореться з рашистським нашестям. У Facebook Філіппенко опублікувати фото, де він зображений у вишиваній сорочці.

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Актор у вишиванці
Актор у вишиванці

Окрім того, артист подылився спогадами про столицю України. Олександр Філіппенко зазначив, що з Києвом у нього асоціюються кіностудія ім. Довженка, каштани, друзі, затишок та тепло.

Про Київ згадую тільки словами Гоголя: "З якимось невизначеним почуттям дивився Чичиков на будинки, стіни, паркан і вулиці, які, Бог знає, чи судила йому доля побачити ще коли-небудь протягом свого життя". Упродовж мого життя вже явно ні, зате у спогадах – студія Довженка, каштани, друзі, затишок та тепло, – поділився актор.

Під дописом Олександра Філіппенка фоловери залишили приємні коментарі:

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  • Олександр дякую вам за позицію. На сьогоднішній день рідкісне поєднання Артиста та Людини.
Скріншот Facebook
  • Захоплююся вашим рішенням одягнути вишиванку. У Росії це дорогого коштує.
Скріншот Facebook
  • Завжди вірила та знала, що Ви Людина!
Скріншот Facebook

Громадянська позиція актора

Як відомо, Олександр Філіппенко вже давно підтримує Україну. У 2014 році він відкрито засудив анексію Криму Росією. Актор відмовлявся від пропозицій виступати та зніматись на окупованому півострові.

А от у 2018 році артист закликав російську владу звільнити кінорежисера Олега Сенцова, якого тримали у слідчому ізоляторі в Москві.

Олег Сенцов оголосив голодування. Це жест відчаю. Ми всі повинні, ми зобов'язані не дати йому померти. Він засуджений на якийсь божевільний термін, сидить у якомусь забутому Богом таборі, це все в голові не вкладається. Я прошу всіх, у кого ще залишилася чиста свідомість і чуттєве серце, ми повинні врятувати Олега. Ми не повинні мовчати. Олег має бути на свободі, – звертався актор до публіки.

Коротко про Олександра Філіппенка

Олександр Георгійович Філіппенко – радянський і російський актор театру і кіно. У 1998 році став лауреатом Державної премії Росії, а у 2000-му народним артистом РФ.

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Найбільш відомі ролі: Кощій Безсмертний у дитячій кіноказці "Там на невідомих доріжках", Азазелло в телесеріалі "Майстер і Маргарита", Володимир Прутковський в "Моїй прекрасній няні".

"Майстер і Маргарита"/ "Моя прекрасна няня"
"Майстер і Маргарита"/ "Моя прекрасна няня" / Фото: Скріншот із відео

Нагадаємо, що Андрій Макаревич також засуджує російську владу та виступає проти війни в Україні. За критику путінського режиму музиканту вирішили помститися на Росії.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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