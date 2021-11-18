Аквамен Джейсон Момоа зірвав сорочку і пішов у танець під хіти AC/DC

Окрім акторського таланту своїм шанувальникам Момоа сподобався також великими м'язами та накаченим пресом. Хорошу фізичну форму він демонструє в кожному новому фільмі відколи став відомим через роль Кхала Дрого в популярному серіалі "Гра престолів". Тому для багатьох Джейсон фітнес-ікона.
Навіть перебуваючи поза знімальним майданчиком актор не втрачає можливості похвалитися своєю статурою. Кілька днів тому, на афтепаті присвяченому новому фільму "Дім Гуччі", де головну роль зіграла Леді Гага, у якої через це почалися проблеми із психікою, він знову продемонстрував, що знаходиться у чудовій формі.
Виявилося, Момоа затятий шанувальник рок-музики. Актор, почувши легендарні пісні AC/DC, не зміг встояти та кинувся танцювати. А щоб нічого не сковувало рухів, Джейсон одразу ж зняв сорочку.
Далі по темі
Інші учасники вечірки зняли його танці на телефон. Незважаючи на те, що танцпол освітлювали лише неонові вогні, на відео чітко видно рухи актора. Дізнайтесь, який гаджет у темряві також добре знімає.
Як відомо, кілька тижнів тому виконавець ролі Аквамена перехворів коронавірусом, але, судячи з відмінного настрою актора, у нього вже не залишилося жодного симптому хвороби.
Читайте також:
- Напівоголену Собчак порівняли з Волочковою: "Бабі за 40 – помчали голі фото"
- Галкін позував напівголим перед Пугачовою: "Мені здавалося, це круто" (фото)