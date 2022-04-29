Амаль Клуні у залі ООН засудила війну проти українців: "Це бійня у серці Європи"

Британська юристка ліванського походження, адвокатка з прав людини та дружина Джорджа Клуні – Амаль Клуні – засудила злочинну війну Путіна.
Під час своєї промови на зустрічі, де обговорювали військові злочини Росії в Україні, вона закликала країни ООН зосередитись на боротьбі за справедливість та притягнення винних до відповідальності.
Відео з виступом Амаль Клуні опубліковано у Youtube-каналі Guardian News.
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Україна – це бійня у серці Європи, – заявила Амаль Клуні.
Правозахисниця також звернула увагу на геноцид та сексуальні злочини окупантів, згадавши маріупольський драмтеатр, на який рашисти скинули бомбу.
Я читаю заголовки новин, але не розумію, як це все усвідомити. Невже тисячі дітей насильно депортують до Росії? Хіба може таке бути, щоб дівчаток-підлітків ґвалтували на вулиці на очах їхньої родини та сусідів? Чи справді бомбили будівлю, на якій було написано "Діти", а мирних жителів у Маріуполі систематично катують і морять голодом? На жаль так.
Амаль Клуні входить до складу міжнародної цільової групи з правових питань, яка консультує Україну та працює з Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.
Клуні також згадала голосування Ради Безпеки 2017 року за створення групи ООН для збирання, збереження та зберігання доказів можливих міжнародних злочинів, скоєних ІДІЛ в Іраку. Того ж року у неї народилися син Олександр та дочка Елла.
Моїм дітям зараз майже п'ять років, і поки що більшість доказів, зібраних ООН, перебуває на зберіганні, – тому що немає міжнародного суду, який міг би взятися за ІДІЛ, – сказала вона з побоюванням, що подібне може статися у випадку з Україною.
Раніше повідомлялося, що Леді Гага жорстко висміяла росіян на концерті у США: "Як були тупими, такими і залишилися!"
"Я розумів, що буду тут, якою б не була ситуація. Багато хто намагався виїхати. Це просто клоуни. Смішно."