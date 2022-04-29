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Амаль Клуні у залі ООН засудила війну проти українців: "Це бійня у серці Європи"

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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29 квітня, 09:31
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Дружина голлівудського актора виступила на неформальному засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку, присвяченому військовим злочинам Росії в Україні
Амаль Клуні виступила на засіданні ООН на підтримку України
Амаль Клуні виступила на засіданні ООН на підтримку України / Фото: Колаж: Сьогодні

Британська юристка ліванського походження, адвокатка з прав людини та дружина Джорджа Клуні – Амаль Клуні – засудила злочинну війну Путіна.

Під час своєї промови на зустрічі, де обговорювали військові злочини Росії в Україні, вона закликала країни ООН зосередитись на боротьбі за справедливість та притягнення винних до відповідальності.

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Відео з виступом Амаль Клуні опубліковано у Youtube-каналі Guardian News.

Україна – це бійня у серці Європи, – заявила Амаль Клуні.

Правозахисниця також звернула увагу на геноцид та сексуальні злочини окупантів, згадавши маріупольський драмтеатр, на який рашисти скинули бомбу.

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Я читаю заголовки новин, але не розумію, як це все усвідомити. Невже тисячі дітей насильно депортують до Росії? Хіба може таке бути, щоб дівчаток-підлітків ґвалтували на вулиці на очах їхньої родини та сусідів? Чи справді бомбили будівлю, на якій було написано "Діти", а мирних жителів у Маріуполі систематично катують і морять голодом? На жаль так.

Амаль Клуні входить до складу міжнародної цільової групи з правових питань, яка консультує Україну та працює з Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.

Клуні також згадала голосування Ради Безпеки 2017 року за створення групи ООН для збирання, збереження та зберігання доказів можливих міжнародних злочинів, скоєних ІДІЛ в Іраку. Того ж року у неї народилися син Олександр та дочка Елла.

Моїм дітям зараз майже п'ять років, і поки що більшість доказів, зібраних ООН, перебуває на зберіганні, – тому що немає міжнародного суду, який міг би взятися за ІДІЛ, – сказала вона з побоюванням, що подібне може статися у випадку з Україною.

Раніше повідомлялося, що Леді Гага жорстко висміяла росіян на концерті у США: "Як були тупими, такими і залишилися!"

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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