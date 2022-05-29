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Андрій Макаревич повернеться в Росію слідом за Аллою Пугачовою? Музикант зробив зізнання

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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29 травня, 14:35
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Андрій Макаревич розповів, чи планує повернутись до Росії як Алла Пугачова
Андрій Макаревич розповів, чи планує повернутись до Росії як Алла Пугачова / Фото: Колаж: Сьогодні

Зовсім нещодавно Алла Пугачова зізналась, що планує повернутись на Росію з Ізраїлю ближче до осені. А от її друг, музикант Андрій Макаревич, очевидно, не має наміру приїжджати в країну-агресорку.

В інтерв'ю росЗМІ артист пояснив, що навіть і не думає про повернення до РФ. Втім, Макаревич зізнався, що сумує за друзями та роботою.

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Я взагалі про це не думаю (про повернення. – Ред.). Я чекаю розвитку подій, на які я, на жаль, не можу вплинути. Я не можу сказати, що сумую. Я сумую лише за деякими людьми. Багато з них поїхали, але багато хто і залишився. Я сумую за своїми музикантами, за роботою. Бо тут я працюю один, а я звик працювати з командою. Я тішу себе надією, що скоро ми побачимось і гратимемо разом, – пояснив артист.

Також Макаревич жорстко пройшовся по російських артистах, які сліпо вірять рупорам Кремля і гастролюють Росією з символікою окупантів Z. Музикант каже, що не розуміє цих людей та їхню позицію.

Мені нецікаво їх аналізувати. Абсолютно. Стільки цікавих речей на світі, а я буду це аналізувати. Хто пише букву Z – так пішли вони в ж*пу, – лаконічно заявив музикант.

Андрій Макаревич також заявив, що йому цікаві люди, яких він зустрів на Форумі вільної культури в Ізраїлі. Зокрема, там були присутні Пугачова та Гребенщиков.

Я отримую колосальну насолоду від того, що слухаю тих, хто тут зібрався. Ось вони мені цікаві. Все життя були цікаві. Я радий, що є можливість поспілкуватись з ними і послухати, що вони думають загалом про світ, – сказав Макаревич.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Макаревич не втримався і висміяв кремлівську пропаганду.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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