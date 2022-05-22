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Андрій Макаревич не втримався і висміяв кремлівську пропаганду

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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22 травня, 13:55
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Лідер рок-гурту "Машина времени" наочно показав те, як одіозні путінські маріонетки подають новини про війну в Україні росіянам
Андрій Макаревич висміяв фейки росЗМІ про війну в Україні
Андрій Макаревич висміяв фейки росЗМІ про війну в Україні

Андрій Макаревич не цурається своєю антивоєнної позиції. Усі ці місяці війни РФ проти України він відкрито засуджує російську владу та пропагандистів, які безсоромно намагаються приховати звірства російських солдатів.

Звісно росЗМІ називають музиканта "зрадником" і пускають про нього різні чутки, аби таким чином натиснути на нього. Але марно, соліст "Машини времени" продовжує критикувати росіян.

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Днями артист у своєму Telegram-каналі висміяв пропагандистські ЗМІ, які подали інформацію про те, що окупанти нанесли ракетний удар по зоопарку "Фельдман Екопарк" у Харкові.

Музикант зазначив, що харківський зоопарк вважається унікальним. Але цинічні та жалюгідні загарбники нахабно знищують все на своєму шляху.

Макаревич із сарказмом зауважив, що на Росії у таких випадках говорять про "звільнення тварин" або ж про "неонацистів, які самі себе бомблять".

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У Харкові роз*ерачили унікальний зоопарк. Чи спецоперація зі звільнення тварин, чи нацисти-наркомани самі все розбомбили, – іронічно написав Макаревич.

Нагадаємо, що у перший день повномасштабної війни окупанти обстріляли екопарк у Харкові. Декілька снарядів потрапили на саму територію екопарку. Власник зоопарку Олександр Фельдман зазначив, що від початку війни загинули шість працівників та волонтерів.

Зазначимо, що днями на Андрія Макаревича з критикою накинувся рашист Микита Міхалков.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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