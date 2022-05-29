Звезды
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
День Киева 2022 День Киева 2022 🇺🇦 Флаг Украины в ЛЧ ❗ Угроза котла на Донбассе 🎬 Канны 2022

Eurovision 2022

Рианна родила

Реалити Сассекских

Stefania по-литовски

Степан в Каннах

Брежнева и фуры
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Андрей Макаревич вернется в Россию вслед за Аллой Пугачевой? Музыкант сделал признание

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
29 мая, 14:35
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Лидер рок-группы "Машина времени" находится в Израиле и резко критикует путинскую РФ за начатую войну в Украине. Готов ли сейчас артист поехать на свою родину – узнайте в материале
Андрей Макаревич рассказал, планирует ли вернуться в Россию как Алла Пугачева
Андрей Макаревич рассказал, планирует ли вернуться в Россию как Алла Пугачева / Фото: Коллаж: Сегодня

Совсем недавно Алла Пугачева призналась, что планирует вернуться на Россию из Израиля ближе к осени. А вот ее друг, музыкант Андрей Макаревич, очевидно, не намерен приезжать в страну-агрессора.

В интервью росСМИ артист объяснил, что даже и не думает о возвращении в РФ. Впрочем, Макаревич признался, что скучает по друзьям и работе.

Реклама

Я вообще об этом не думаю (о возвращении. – Ред.). Я ожидаю развития событий, на которые я, к сожалению, не могу повлиять. Я не могу сказать, что скучаю. Я скучаю только по некоторым людям. Многие из них уехали, но многие и остались. Я скучаю по своим музыкантам, по работе. Потому что здесь я работаю один, а я привык работать с командой. Я тешу себя надеждой, что скоро мы увидимся и будем играть вместе, – объяснил артист.

Также Макаревич жестко прошелся по российским артистам, которые слепо верят рупорам Кремля и гастролируют по России с символикой оккупантов Z. Музыкант говорит, что не понимает этих людей и их позицию.

Мне неинтересно их анализировать. Совершенно. Столько интересных вещей в мире, а я буду это анализировать. Кто пишет букву Z – так пошли они в ж*пу, – лаконично заявил музыкант.

Андрей Макаревич также заявил, что ему интересны люди, которых он встретил на Форуме свободной культуры в Израиле. В частности, там присутствовали Пугачева и Гребенщиков.

Я получаю колоссальное наслаждение от того, что слушаю тех, кто здесь собрался. Вот они мне интересны. Всю жизнь были интересны. Я рад, что есть возможность пообщаться с ними и послушать, что они думают о мире, – сказал Макаревич.

Напомним, недавно Андрей Макаревич не удержался и высмеял кремлевскую пропаганду.

Реклама

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Готов усыновить ребенка!
Даниэль Салем

"Я решил, что хочу удочерить одну из девочек, которая потеряла родителей"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять