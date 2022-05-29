Андрей Макаревич вернется в Россию вслед за Аллой Пугачевой? Музыкант сделал признание

Лидер рок-группы "Машина времени" находится в Израиле и резко критикует путинскую РФ за начатую войну в Украине. Готов ли сейчас артист поехать на свою родину – узнайте в материале

Андрей Макаревич рассказал, планирует ли вернуться в Россию как Алла Пугачева / Фото: Коллаж: Сегодня

Совсем недавно Алла Пугачева призналась, что планирует вернуться на Россию из Израиля ближе к осени. А вот ее друг, музыкант Андрей Макаревич, очевидно, не намерен приезжать в страну-агрессора.

В интервью росСМИ артист объяснил, что даже и не думает о возвращении в РФ. Впрочем, Макаревич признался, что скучает по друзьям и работе.

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Я вообще об этом не думаю (о возвращении. – Ред.). Я ожидаю развития событий, на которые я, к сожалению, не могу повлиять. Я не могу сказать, что скучаю. Я скучаю только по некоторым людям. Многие из них уехали, но многие и остались. Я скучаю по своим музыкантам, по работе. Потому что здесь я работаю один, а я привык работать с командой. Я тешу себя надеждой, что скоро мы увидимся и будем играть вместе, – объяснил артист.

Также Макаревич жестко прошелся по российским артистам, которые слепо верят рупорам Кремля и гастролируют по России с символикой оккупантов Z. Музыкант говорит, что не понимает этих людей и их позицию.

Мне неинтересно их анализировать. Совершенно. Столько интересных вещей в мире, а я буду это анализировать. Кто пишет букву Z – так пошли они в ж*пу, – лаконично заявил музыкант.

Андрей Макаревич также заявил, что ему интересны люди, которых он встретил на Форуме свободной культуры в Израиле. В частности, там присутствовали Пугачева и Гребенщиков.

Я получаю колоссальное наслаждение от того, что слушаю тех, кто здесь собрался. Вот они мне интересны. Всю жизнь были интересны. Я рад, что есть возможность пообщаться с ними и послушать, что они думают о мире, – сказал Макаревич.

Напомним, недавно Андрей Макаревич не удержался и высмеял кремлевскую пропаганду.