Ось це так зустріч! Андрій Макаревич засвітився у компанії Алли Пугачової та Бориса Гребенщикова

Як відомо, ці три зірки російського шоубізу виступають проти війни в Україні та засуджують диктаторську владу РФ. Макаревич та Гребенщиков критикують Кремль публічно, а ось замість Примадонни висловлюється Максим Галкін

Макаревич , Пугачова та Гребенщиков зараз перебувають не в Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Соліст гурту "Машина времени" Андрій Макаревич засуджує путінський режим з 2014 року – після окупації українських територій Росією. Фронтемен рок-гурту "Аквариум" Борис Гребенщиков активно виступає на антивоєнних концертах у Європі. Також Алла Борисівна проти того, що робить Путін, хоч вона і публічно про це не говорить. Проте Максим Галкін не боїться у соцмережах висловлюватись про звірства рашистів.

Днями Макаревич приголомшив фанів, опублікувавши у Facebook рідкісне фото, де він у компанії двох своїх колег.

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Правда, рідкісна компанія? Це СловоНово! – підписав світлину музикант.

На знімку артисти позують, сидячи за круглим столиком, на якому стоїть наполовину повний келих з ігристим напоєм.

Де саме та коли було зроблено це фото – Макаревич не уточнив. Проте росЗМІ вже пишуть, нібито артисти зустрілись в Ізраїлі, куди вони поїхали після початку повномасштабної війни в Україні.

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Втім, у коментарі під фото Макаревич написав, що це "СловоНово" – форум російської культури в Європі. Це незалежний фестиваль сучасної російської культури, що проводиться щорічно, починаючи з 2018 року. Тож, скоріше всього, кадр саме з цього заходу.

До речі, це фото також опублікував у себе на Instagram-сторінці Максим Галкін, підписавши: "Три зірки – три світлих повісті".

Скріншот Instagram

Раніше Макаревич вже зустрічався з Примадонною в Ізраїлі. Музикант приїжджав до Алли Борисівної на день народження.

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Нагадаємо, зовсім нещодавно Андрій Макаревич вчетверте став батьком. 37-річна дружина співака Ейнат Кляйн народила йому сина Ейтана