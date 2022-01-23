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Найвідоміша супермодель світу Белла Хадід про свій алкоголізм : "Скасовувала заради цього всі свої справи"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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23 січня, 12:08
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Мало хто знає, але в зірки фешн-індустрії була залежність від алкоголю! Втім, зараз 25-річна модель відмовилась від великої кількості спиртного
Белла Хадід відверто розповіла про проблеми з алкоголем.
Белла Хадід відверто розповіла про проблеми з алкоголем. / Фото: instagram.com/bellahadid

Белла Хадід часто ділиться з шанувальниками тим, що її непокоїть. Торік модель зізналась, що вона страждає від депресії. Тепер же модель вирішила зробити ще одне одкровення – у неї була алкозалежність.

Нещодавно Хадід представила власний бренд безалкогольних напоїв Kin Euphorics, і після цього вирішила в інтерв'ю InStyle відверто розказати про те, як "боролася з алкоголем".

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Модель представила власний бренд безалкогольних напоїв.
Модель представила власний бренд безалкогольних напоїв. / Фото: instagram.com/bellahadid

За її словами, вона настільки любила алкоголь, що могла не контролювати себе, скасовуючи заради цього свої справи.

Був час, коли я справді пила дуже багато. Я любила алкоголь, і дійшло до того, що я почала скасовувати вечірки з друзями, знаючи, що не зможу контролювати себе, – зізналась зірка.

Белла Хадід в плаття Schiaparelli на червоній доріжці Канн
Белла Хадід в плаття Schiaparelli на червоній доріжці Канн / Фото: Getty Images

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Кинути пити Беллі допоміг лікар, який пояснив, який руйнівний ефект дає алкоголь мозку. І нині модель вже як півроку веде здоровий спосіб життя.

Я більше не відчуваю потреби в алкоголі, тому що знаю, як почуватимуся о третій ночі, коли прокинуся в стані тривоги і почну згадувати, що я сказала комусь п'ять років тому. По суті алкоголь не приносить нічого, крім болю та стресу, а задоволення від нього швидкоплинне, – каже Хадід.

Нагадаємо, у 2014 році Беллу заарештували через те, що вона керувала авто у нетверезому стані. Їй призначили 25 годин цивільних робіт та 20 годин на зборах анонімних алкоголіків.

До речі, 21 січня був День алкогольної незалежності. Ми писали матеріал про те, хто з зірок позбувся згубної звички.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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