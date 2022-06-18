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Дженніфер Еністон не могла зніматися у кіно через війну: Україна була за два кроки!

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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18 червня, 17:12
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Голлівудська актриса Дженніфер Еністон зізналася, що зіткнулася зі складнощами під час останніх зйомок, адже в Україні розпочалася війна
Дженніфер Еністон мало не відмовилася від зйомок через війну в Україні
Дженніфер Еністон мало не відмовилася від зйомок через війну в Україні / Фото: Getty Images

З перших днів війни в Україні Дженніфер Еністон висловила свою підтримку нашому народу, а особливо українським жінкам. голлівудську актрису захопили їх сила та героїзм.

У недавньому інтерв'ю журналу Люди зірка серіалу "Друзі" зізналася, що дуже емоційно відреагувала на новини про воєнні дії в Україні.

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У лютому Еністон перебувала на зйомках фільму "Загадкове вбивство 2" у Парижі, де дізналася, що Росія ввела свої війська на наші території. Тоді, за словами актриси, вона була дуже налякана та зрозуміла, що не може зніматися у розважальному фільмі, коли в іншій країні гинуть люди.

Це було три місяці далеко від дому. І це було складно, не тільки тому, що я була далекою від своїх собак. Крім того, Україна була за два кроки, – сказала Еністон.

Актриса зізналася, що почувалася непотрібною, адже ніяк не могла допомогти українцям зупинити війну. Через деякий час Еністон все ж таки вирішила повернутися до зйомок.

Я нагадала собі, що це те, що потрібне людям. Люди хочуть сміятися. Людям потрібні комедії. Людям подобається на хвилину не думати про погане, – зауважила акторка.

Раніше ще одна зірка Голлівуду, Анджеліна Джолі, закликала світ допомогти дітям, які стали жертвами війни.

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Марія Коробова
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