Дженнифер Энистон не могла сниматься в кино из-за войны: Украина была в двух шагах!

С первых дней войны в Украине Дженнифер Энистон выразила свою поддержку нашему народу, а особенно украинским женщинам – голливудскую актрису восхитили их сила и героизм.
В недавнем интервью журналу People звезда сериала "Друзья" призналась, что очень эмоционально отреагировала на новости о военных действиях в Украине.
В феврале Энистон находилась на съемках фильма "Загадочное убийство 2" в Париже, где и узнала, что Россия ввела свои войска на наши территории. Тогда, по словам актрисы, она была очень напугана и поняла, что не может сниматься в развлекательном фильме, когда в другой стране гибнут люди.
Это было три месяца вдали от дома. И это было сложно, не только потому, что я была далеко от своих собак. Кроме того, Украина была в двух шагах, – сказала Энистон.
Актриса призналась, что чувствовала себя бесполезной, ведь никак не могла помочь украинцам остановить войну. Спустя некоторое время Энистон все же приняла решение вернуться к съемкам.
Я напомнила себе, что это то, что нужно людям. Люди хотят смеяться. Людям нужны комедии. Людям нравится на минуту не думать о плохом, – отметила актриса.
Ранее еще одна звезда Голливуда, Анджелина Джоли, призывала мир помочь детям, ставшим жертвами войны.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"