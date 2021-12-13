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Вийшов трейлер "Фантастичних тварей-3" із Мадсом Міккельсоном замість Джонні Деппа

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
13 грудня, 19:35
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Шанувальники всесвіту Гаррі Поттера нарешті дочекалися першого трейлера до третьої частини фільму "Фантастичні тварюки". У ній вони дізнаються які таємниці приховував професор Дамболдор
Кадр з фільму "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора"
Кадр з фільму "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора" / Фото: themoviedb.org, instagram.com/fantasticbeastsmovie

Не встигли ми зрадіти першому тизеру нового фільму про Гаррі Поттера . Як у ту ж мить з'явився трейлер продовження чарівної історії "Фантастичні тварюки: Таємниці Дамболдора". Фільм планують показати на великих екранах у квітні 2022 року.

А поки що глядачам лише відкривають завісу у світ магії та чарівництва.

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Сюжет фільму "Фантастично тварюки 3: Таємниці Дамболдора"

У третій частині фільму на нас чекає захоплююча битва двох великих чарівників – Дамболдора та Грін-де-Вальда. Події розгортатимуться на тлі Другої світової війни, яка торкнулася світу "маглів".

/ Фото: YouTube

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Дамболдор розуміє, що самотужки впоратися з могутністю Грін-де-Вальда він не в змозі, тому поспішає звернутися за допомогою до свого старого друга – Ньюта Саламандера. Магозоолог збирає цілу команду безстрашних магів, які готові допомогти професору Гоґвортсу.

Куди подівся Джонні Депп?

Фанатам дуже сподобався образ злого чарівника Грін-де-Вальда, якого втілив актор Джонні Депп. однак, у третій частині шанувальники, на жаль, не побачать Деппа. Вся справа у скандальному розлученні актора з колишньою дружиною Ембер Херд. Але слід зазначити, що за розірваний компанією контракт Депп все одно отримає компенсацію у розмірі 10 млн. доларів .

/ Фото: YouTube

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У новому фільмі роль Грін-де-Вальда отримає не менш талановитий актор Мадс Міккельсен.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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