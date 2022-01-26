Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✈ Нові правила вїзду до ЄС 💥 ФОП та штурм Ради ⚡ Підозра заступнику Кличка ⚽ Суркіс: У Динамо проблеми

Тіні Кароль - 37!

Сталкер Огнєвіч

Гарячий Салем

Сестра Фреймут

Сини в сукнях

Жінки Ван Дамма
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Елтон Джон підчепив коронавірус

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 січня, 03:47
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Через хворобу артисту довелося перенести концерти
Артист був вакцинований/Колаж: "Сьогодні"
Артист був вакцинований/Колаж: "Сьогодні"

Британський співак Елтон Джон захворів на коронавірус. При цьому артист був вакцинований.

Про це він повідомив на своєму акаунті в Instagram.

Реклама

Деталі

Зірка перенесе концерти в американському місті Даллас через інфікування COVID-19.

"Я заразився ковідом і тому повинен перенести на інші дати мої виступи в Далласі", — повідомив Елтон Джон.

Співак зазначив, що переносить інфекцію в легкій формі та пов'язав це з вакцинацією.

"На щастя, я повністю вакцинований, зробив бустерне щеплення. У мене слабкі симптоми, тому я очікую, що зможу виступити в Арканзасі в майбутні вихідні", — зазначив артист.

Коли співак повинен був виступити

Згідно з розкладом концертів співака, яке опубліковано на його сайті, Елтон Джон повинен був виступити 25 і 26 січня на стадіоні American Airlines Center. Наступний його концерт в місті Норт-Літл-Рок штату Арканзас пройде 29 січня. Спочатку він повинен був відбутися 3 липня 2020 року.

Реклама

Про Елтона Джона

За інформацією Wikipedia, Елтон Джон — британський рок-музикант, володар п'яти премій "Ґреммі", командор Ордену Британської імперії. У своїй творчості Елтон Джон еволюціонував від рок-н-ролу через психоделічний рок, пізніше софт-рок до поп-року.

Елтон Джон — один із небагатьох артистів, кому вдалося впродовж тривалого часу триматися на хвилі популярності, чому сприяли його здібності як композитора та виконавця, а також відчуття моди.

Відомо, що Елтон Джон — бісексуал, про що він повідомив в інтерв'ю журналу "Rolling Stone" 1976 року. В 1984 році він одружився з Ренет Бауель, однак через три роки розлучився, а з 1993 постійним партнером Елтона Джона є продюсер Девід Ферніш. 2014 року вони уклали шлюб.

Реклама

Читайте також

Володимир Козир
Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
Кавер DZIDZIO на хіт Скрябіна
YouTube stars
Найоплачуваніші YouTube-зірки (Forbes)
1
Mr. Beast (Джиммі Дональдсон) Mr. Beast (Джиммі Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджі Райан Каджі
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
1 /2
Doodle Сьогодні
26 січня. Урхо Кекконен. Рівно 40 років тому пішов з поста президента найвідоміший політик Фінляндії, який зупинив холодну війну…
Історія дня - за хвилину
Ніна і Ніна
Чи схожа онука Ніни Матвієнко на бабусю?
Більше фото
Цитата дня

Моя імміграція в Україну була політичною, тому ці документи було практично неможливо отримати

Олексій Суханов Ведучий ток-шоу "Говорити Україна"
Олексій Суханов – громадянин України

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти