Елтон Джон підчепив коронавірус

Через хворобу артисту довелося перенести концерти

Артист був вакцинований/Колаж: "Сьогодні"

Британський співак Елтон Джон захворів на коронавірус. При цьому артист був вакцинований.

Про це він повідомив на своєму акаунті в Instagram.

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Деталі

Зірка перенесе концерти в американському місті Даллас через інфікування COVID-19.

"Я заразився ковідом і тому повинен перенести на інші дати мої виступи в Далласі", — повідомив Елтон Джон.

Співак зазначив, що переносить інфекцію в легкій формі та пов'язав це з вакцинацією.

"На щастя, я повністю вакцинований, зробив бустерне щеплення. У мене слабкі симптоми, тому я очікую, що зможу виступити в Арканзасі в майбутні вихідні", — зазначив артист.

Коли співак повинен був виступити

Згідно з розкладом концертів співака, яке опубліковано на його сайті, Елтон Джон повинен був виступити 25 і 26 січня на стадіоні American Airlines Center. Наступний його концерт в місті Норт-Літл-Рок штату Арканзас пройде 29 січня. Спочатку він повинен був відбутися 3 липня 2020 року.

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Про Елтона Джона

За інформацією Wikipedia, Елтон Джон — британський рок-музикант, володар п'яти премій "Ґреммі", командор Ордену Британської імперії. У своїй творчості Елтон Джон еволюціонував від рок-н-ролу через психоделічний рок, пізніше софт-рок до поп-року.

Елтон Джон — один із небагатьох артистів, кому вдалося впродовж тривалого часу триматися на хвилі популярності, чому сприяли його здібності як композитора та виконавця, а також відчуття моди.

Відомо, що Елтон Джон — бісексуал, про що він повідомив в інтерв'ю журналу "Rolling Stone" 1976 року. В 1984 році він одружився з Ренет Бауель, однак через три роки розлучився, а з 1993 постійним партнером Елтона Джона є продюсер Девід Ферніш. 2014 року вони уклали шлюб.

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