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Костюмерка фільму, на зйомках якого загинула операторка, виправдала продюсерів та Болдвіна

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
3 листопада, 12:13
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Після трагедії колега та друг загиблої Галини Гатчинс заявив про халатність продюсерів. За його словами, продюсери вирішили заощадити на персоналі і найняли непрофесійних працівників стежити за зброєю
Алек Болдвін став на захист продюсерів фільму "Іржа"
Алек Болдвін став на захист продюсерів фільму "Іржа" / Фото: Getty Images, скріншот instagram/alecbaldwininsta

На тлі цих звинувачень Алек Болдвін, який випадково застрелив операторку, оприлюднив аж у семи Instagram-постах повідомлення дизайнерки костюмів вестерна Тереси Девіс, яка стала на захист продюсерів.

Жінка вважає продюсерів кінокартини одними з найтурботливіших керівників, з кими їй доводилося працювати. За її словами, вони відмовлялись від своїх гонорарів, аби команда могла дозволити собі жити в найкращих готелях.

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- Усі зауваження були почуті та розглянуті. Вони працювали навіть довше, ніж команда, і робили це безкоштовно, – написала Тереза.

Дизайнерка стверджує, що цілодобово із членів команди ніхто не працював на знімальному майданчику і з ніг від втоми не валився, а умови робити були безпечними.

Ба більше, Девіс пригадала, що перед трагедією у них був 56-годинний вихідний.

За словами жінки, заяви інших членів команди про те, що під час зйомок нехтували безпекою, була "нісенітницею".

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- Я знаю, що це не так весело, як ганьбити продюсерів. Але особиста відповідальність – останнє, на чому хтось хоче зосередитися у цій трагедії, – йдеться у повідомленні Девіс.


Щодо Ганни Гутьєррес-Рід, яка відповідала за зброю на зйомках та дала Алеку заряджений револьвер, дизайнерка зауважила, що, вона мала достатню кваліфікацію. На думку Терези, людям, які тільки на початку їхньої кар'єри, варто дати шанс на роботу.

- А як, на вашу думку, хтось отримає такий досвід? Ми всі колись мали першу і другу роботу. Вона навчалася у відомого зброяра і працювала на цій самій посаді в фільмі такого ж типу кілька місяців тому – написала Девіс.

Натомість Болдвін, який підтримав свою колегу, висловив співчуття і додав, що ніхто не може уявити біль родини Гатчинс.

Що сталося на зйомках?

Нещасний випадок стався 21 жовтня під час зйомок однієї зі сцен. Болдвін вистрілив у бік операторки, думаючи, що в його руках пістолет заряджений холостими патронами. Однак патрон вибухнув і від нього розлетілися уламки.

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Внаслідок інциденту Галина Хатчинс, яка була родом з України, померла у лікарні. Також було поранено режисера Джоела Соуза.

Після трагедії дружина Болдвіна Гіларія розповіла, що "дуже переживає" за свого чоловіка. За її словами, Алека "переслідує" смерть операторки.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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