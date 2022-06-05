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Лучше поздно, чем никогда: Макс Корж решился выпустить песню в поддержку Украины

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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5 июня, 07:47
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На четвертый месяц войны белорусский музыкант смог высказаться о войне в Украине, которую развязала РФ. Свои мысли он излил в новом треке
Макс Корж представил трек о войне в Украине
Макс Корж представил трек о войне в Украине

Недавно Земфира выпустила антивоенную песню о Мариуполе, где описала зверства оккупантов. Теперь же фанаты дождались премьеры от Макса Коржа.

Трек называется "Свой дом". Премьеру Корж никак не комментировал, а только поделился композицией в соцсетях. Так, на YouTube-канале за несколько часов песню прослушали более 600 тыс. пользователей.

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Стреляют — стреляй, все врут, но знай
Тот прав, кто защищает свой дом
Весна рыдает, Украина пылает
Мир не менялся, мир таков
Эй, брат, бывай, где будем, кто знает?
Но прав, кто защищает свой дом, – говориться в припеве.

Фанаты с восторгом восприняли релиз Макс Коржа и поблагодарили его за такие слова. Кроме того, пользователи Сети отметили смелость исполнителя:

  • Сильно.
  • Мы так ждали! Спасибо от всей Украины.
  • Жаль в 2014 не выпустил.
  • Лучше поздно, чем никогда.
  • Ну что, кто там п*здел, что Корж боится? Красавец, не сомневался ни на минуту.
Скриншот Instagram

Отметим, что за все время полномасштабной войны Макс Корж только в начале опубликовал пост в Instagram о том, что осуждает войну против Украины, но с нарративом о "братских народах".

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Миллионы людей, выросших в одних и тех же дворах, на тех же ценностях, которые понимают друг друга и на 100% готовы соседствовать мирно, снова разделены войной. Осуждаю вторжение и бомбардировку суверенного государства. Это война, которая изменит жизнь каждого навсегда, не важно где ты живешь, – писал музыкант.

Кстати, на официальном сайте артист анонсировал несколько концертов на России уже в июне 2022 года. То ли певец хочет усидеть на двух стульях как Анна Нетребко, то ли планирует со сцены сказать важные слова о войне и устроить протестный перфоманс – пока неизвестно.

Скриншот https://maxkorzh.live/

Напомним, недавно Макс Барских представил еще один трек на украинском языке о войне. Новая композиция называется "Чекай мене".

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Также Артем Пивоваров и DOROFEEVA презентовали чувственный дуэт на стихотворение Шевченко – "Думи мої, думи мої".

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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