Хто стоїть за цькуванням Максима Галкіна? Артист назвав джерело зла після чуток про допит в Ізраїлі

Чоловік Алли Пугачової записав відео, де розклав по поличках ситуацію з цькуванням своєї сім'ї після новин про його допит у зв'язку зі смертю людини

Максим Галкін не став мовчати після появи пліток / Фото: открытые источники

Російська війна в Україні стала приводом для Максима Галкіна та його родини виїхати з Росії. Після того, як він засудив російське вторгнення, на нього у пропагандистській пресі посипалося багато негативу. Свіжі плітки чоловік Алли Пугачової вирішив прокоментувати публічно.

На своїй сторінці у Instagram Максим Галкін, про якого нещодавно писали, що його викликали на допит у поліцію Ізраїлю – нібито як свідка у справі про смерть його знайомого, прокоментував численні чутки та небилиці. Так, російська преса лише останнім часом про Галкіна писала таке: він підозрюється у вбивстві; його було затримано поліцією; його діти не можуть бути влаштовані до школи; він скаржиться на життя в перукарнях; Пугачова в передінфарктному стані.

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Максим Галкін прокоментував закриття Instagram у Росії / Фото: Instagram

Все це, за словами артиста, – замовлення Кремля. Попри всі спроби влади очорнити ім'я та репутацію Максима, артист запевнив, що у нього все гаразд. А чутки про допит в Ізраїлі – повна нісенітниця. Про це він розповідає у відео.

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Час розставить все на свої місця, кожен відповість за всі свої вчинки. Ми продовжуємо вірити у ЗСУ та швидку перемогу України.

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