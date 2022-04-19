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Хто стоїть за цькуванням Максима Галкіна? Артист назвав джерело зла після чуток про допит в Ізраїлі

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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19 квітня, 17:35
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Чоловік Алли Пугачової записав відео, де розклав по поличках ситуацію з цькуванням своєї сім'ї після новин про його допит у зв'язку зі смертю людини
Максим Галкін не став мовчати після появи пліток
Максим Галкін не став мовчати після появи пліток / Фото: открытые источники

Російська війна в Україні стала приводом для Максима Галкіна та його родини виїхати з Росії. Після того, як він засудив російське вторгнення, на нього у пропагандистській пресі посипалося багато негативу. Свіжі плітки чоловік Алли Пугачової вирішив прокоментувати публічно.

На своїй сторінці у Instagram Максим Галкін, про якого нещодавно писали, що його викликали на допит у поліцію Ізраїлю – нібито як свідка у справі про смерть його знайомого, прокоментував численні чутки та небилиці. Так, російська преса лише останнім часом про Галкіна писала таке: він підозрюється у вбивстві; його було затримано поліцією; його діти не можуть бути влаштовані до школи; він скаржиться на життя в перукарнях; Пугачова в передінфарктному стані.

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Максим Галкін прокоментував закриття Instagram у Росії
Максим Галкін прокоментував закриття Instagram у Росії / Фото: Instagram

Все це, за словами артиста, – замовлення Кремля. Попри всі спроби влади очорнити ім'я та репутацію Максима, артист запевнив, що у нього все гаразд. А чутки про допит в Ізраїлі – повна нісенітниця. Про це він розповідає у відео.

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Час розставить все на свої місця, кожен відповість за всі свої вчинки. Ми продовжуємо вірити у ЗСУ та швидку перемогу України.

Також зараз обговорюють: "Бі-2" пробили дно цинізму, запропонувавши українцям обміняти свої квитки на концерти у Києві... на Москву.

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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