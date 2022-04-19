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Максима Галкіна викликали на допит у поліцію Ізраїлю

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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19 квітня, 15:03
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Поліції Ізраїлю довелося допитати Максима Галкіна у справі про смерть його знайомого на одному з ізраїльських пляжів. Артист став останнім, хто бачив чоловіка
Максим Галкін
Максим Галкін / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Разом з дружиною Аллою Пугачовою та дітьми Максим Галкін зараз перебуває в Ізраїлі. Сім'я вже почала серйозно влаштовуватися в новій країні і навіть подали на громадянство.

Проте став відомий факт, що затьмарює, про перебування Галкіна і Пугачової в іншій країні. Як повідомляє видання "СтарХіт", на 45-річного Галкіна чекав допит у поліції Ізраїлю у справі про смерть його знайомого.

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Інсайдери розповіли, що артист разом зі знайомим відпочивав на пляжі, а потім чоловік загинув у морі. Таким чином, Галкін був останньою людиною, яка бачила загиблого.

Наразі ізраїльська поліція проводить слідчі заходи. За словами адвокатів, правоохоронці мають всі підстави допитувати, а можливо, і затримати Галкіна для перевірки слів артиста.

Як ми писали раніше, Алла Пугачова та Максим Галкін влаштувалися у місті Хайфа.

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Нагадаємо, Максим Галкін одним із перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні. Після цього концерти гумориста стали забороняти в Росії та хочуть позбавити його звань та нагород. Сам Галкін не збирається відмовлятися від своїх слів на підтримку України.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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