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"Бі-2" пробили дно цинізму: скасувавши концерт у Києві, вони запропонували українцям приїхати на їхнє шоу... до Москви!

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МаленькийСереднійВеликий
19 квітня, 15:22
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З'явилася інформація, яка не вкладається у голові адекватних людей, життя яких російська війна розділила на "до" та "після"
"Бі-2" показали своє істинне лице
"Бі-2" показали своє істинне лице / Фото: открытые источники, скріншот

"Бі-2" – білоруська та російська рок-група. Колись у Шури та Льови було багато шанувальників в Україні. Але громадянська позиція музикантів буквально їх поховала. Наразі колектив у центрі скандалу, який просто жахає своїм цинізмом.

Російська війна в Україні стала лакмусовим папером, що відсіяв ворогів українського народу і оголив всіх тих, хто плазує перед кривавим путінським режимом. Від рокерів з "Бі-2" чекали маніфесту, але вони лише сором'язливо опублікували чорний квадрат і написали "Ні війні" в момент, коли Росія розпочала бомбардування мирних українських міст. А після навіть цей мінімальний прояв людяності група видалила! І все чому? Бо гроші не пахнуть, а попереду – концерт у Москві.

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Але музиканти у своєму цинізмі зайшли ще далі. Цього тижня вони, скасувавши свій концерт у Києві 21 травня, розіслали у листах пропозицію обміняти свої квитки на... московський концерт у "Лужниках"!

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В якій реальності треба жити, щоб запропонувати українцям їхати до Мордора, аби повеселитися на концерті "Бі-2", коли РФ – головна країна-агресор у світі й знищує наші міста, вбиває людей і мародерствує. І все це під брехливими гаслами та заливання у вуха росіян брехливої пропаганди.

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Будь-яких сумнівів щодо "Бі-2" ні в кого більше не залишається. Це "голуби миру" на службі у російського зла.

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Також цього тижня обговорюють: "Скасована" Анна Нетребко повертається на європейську сцену.

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Цитата дня

Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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