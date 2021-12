Нові подробиці у смерті Галини Гатчінс: Алек Болдвін заявив, що не натискав курок пістолета

Алек Болдвін заявив про свою невинність у вбивстві Галини Гатчінс. Вперше з моменту трагедії актор дав інтерв'ю телеканалу ABC. У ньому він зізнався, що не знав, що зброя в його руках справжня.

За словами Болдвіна, він не натискав на курок пістолета того злощасного дня і, тим більше, не цілився їм у членів знімальної групи. Однак, ніяких подробиць про те, що ж стало причиною пострілу , який став смертельним для Галини Гатчінс та серйозно поранив режисера фільму Джоела Соузу, актор не назвав.

Варто зазначити, що під час інтерв'ю актор виглядав пригніченим. Його мова вийшла досить емоційною, у ній Болдвін дав волю почуттям і заплакав.

Наразі слідство продовжує з'ясовувати всю обставину фатальної трагедії та розглядає всі версії того, що сталося.

EXCLUSIVE: "The trigger wasn't pulled. I didn't pull the trigger," Alec Baldwin tells @GStephanopoulos in first interview since fatal shooting on set "Rust."



