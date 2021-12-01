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Нові подробиці у смерті Галини Гатчінс: Алек Болдвін заявив, що не натискав курок пістолета

Марія Коробова Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"
1 грудня, 22:46
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Актор Алек Болдвін прокоментував нещасний випадок під час зйомок фільму "Іржа" та розповів нові подробиці того, що сталося на знімальній площі.
Алек Болдвін випадково вбив операторку на зйомках фільму
Алек Болдвін випадково вбив операторку на зйомках фільму / Фото: Getty Images, instagram.com/halynahutchins

Алек Болдвін заявив про свою невинність у вбивстві Галини Гатчінс. Вперше з моменту трагедії актор дав інтерв'ю телеканалу ABC. У ньому він зізнався, що не знав, що зброя в його руках справжня.

За словами Болдвіна, він не натискав на курок пістолета того злощасного дня і, тим більше, не цілився їм у членів знімальної групи. Однак, ніяких подробиць про те, що ж стало причиною пострілу , який став смертельним для Галини Гатчінс та серйозно поранив режисера фільму Джоела Соузу, актор не назвав.

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Я так і не спустив курок. Я ніколи не спрямую на людину пістолет і не вистрілю в нього, – запевняє Болдвін у своєму інтерв'ю.

Варто зазначити, що під час інтерв'ю актор виглядав пригніченим. Його мова вийшла досить емоційною, у ній Болдвін дав волю почуттям і заплакав.

Наразі слідство продовжує з'ясовувати всю обставину фатальної трагедії та розглядає всі версії того, що сталося.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила факультет «Кіно- та телемистецтва» Харківської академії культури. У журналістиці 5 років. Працювала у телевізійних проєктах та популярних виданнях.

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