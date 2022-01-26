Новый возлюбленный Волочковой находится в украинском розыске. Балерина отреагировала

Последний месяц российская балерина активно постит в Instagram фото и видео с новым возлюбленным Сергеем, с которым познакомилась на программе "Давай поженимся"

Анастасия Волочкова прокомментировала новость, что ее возлюбленный Сергей находится в розыске в Украине / Фото: instagram.com/volochkova_art

До недавнего времени о Сергее Кузнецове почти не было информации, кроме того что он работает банщиком. Однако в эфире программы "Пусть говорят" рассказали ранее неизвестные факты из прошлого нового парня Волочковой.

Сын российского художника Никаса Сафронова Дмитрий узнал о криминальном прошлом Сергея.

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Ты попала в руки нехорошему человеку. Это — мошенник, это — бандит. Я провел свое расследование, нанял детективов и узнал, что у этого человека была судимость за грабеж в 2001 году, после чего он бежал в Украину. Сейчас он в розыске находится в Украине, – заявил друг Волочковой.

В качестве доказательства Дмитрий показал полицейскую ориентировку, согласно которой парень Волочковой разыскивается в Украине за "террористический акт с применением оружия". Отмечается, что Сергей ранее был судим за кражу.

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В эфире программы Кузнецов опроверг, что у него есть судимость за кражу.

Я никогда в жизни не был в Тамбовской области. В 2001 году я был гражданином Украины, у меня не было российского гражданства, – заявил Сергей.

При этом он подтвердил, что находится в розыске в Украине. Парень Волочковой объяснил, что восемь лет назад возглавлял пророссийское движение в Запорожье.

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Реакция Анастасии Волочковой

После эфира балерина опубликовала у себя пост в Instagram и заявила, что у всех есть скелеты в шкафу.

На любого человека можно наковырять любой грязи. Мы все не безгрешны. Я тоже в жизни совершала много нелепостей. И что? Я этого не скрываю. Меня столько обливали грязью! Есть люди, которым я не нравлюсь, раздражаю, которые относятся ко мне негативно. Это их право. Но это же не означает, что я плохой человек. Но ведь мнение о человеке можно складывать, узнав его лично

Волочкова отметила, что будет поддерживать Сергея.

Все, что было в жизни Сергея, было до встречи со мной. А для меня он раскрылся добропорядочными внимательным человеком. Зачем же его осуждать? Мне он ничего плохого не сделал

Личная жизнь Анастасии Волочковой

Романы балерины всегда активно обсуждались в СМИ. Раньше Анастасия Волочкова встречалась с состоятельными мужчинами: олигарх Сулейман Керимов, бизнесмен Вячеслав Лейбман, нефтяник Бахтияр Салимов. Последние же годы балерина крутит романы с мужчинами, которых сама содержит.