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З ким насправді зустрічається Христина Асмус – це не той хлопець, про якого всі думали

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
14 листопада, 19:44
В закладинки
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Відома російська актриса Христина Асмус після розлучення із Гаріком Харламовим майже не афішує своє особисте життя. Шанувальники зірки знають лише те, що вона щаслива і перебуває у стосунках
З ким зустрічається актриса Крістіна Асмус
З ким зустрічається актриса Крістіна Асмус / Фото: instagram.com/asmuskristina, instagram.com/evdokimov

Виявилося, що Христина Асмус, яка нещодавно осоромилася, одягнувши короткі шорти, майже рік зустрічається зі своїм колегою – 27-річним актором Романом Євдокимовим. Про це повідомляє Telegram-канал Star News.

У повідомленні йдеться, що закохані поки що не живуть разом, але часто бачаться на дачі у Романа. До речі, там було знято відео, на якому Асмус їде на мотоциклі із незнайомим чоловіком. Тоді багато хто припустив, що бойфрендом Христини є російський продюсер Борис Кокін.

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Продюсеру Борису Кокіну та актрисі Христині Асмус приписували роман
Продюсеру Борису Кокіну та актрисі Христині Асмус приписували роман / Фото: instagram.com/boriskokin

Фанати Асмус навіть стали порівнювати одяг чоловіка з відеоролика з нарядами Кокіна. Але тепер, як стверджують інсайдери, відомо, що відео був не Кокін, а Євдокимов.

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Як повідомляють джерела з оточення Христини та Романа, пара намагається "не світитися" – закохані ходять або вдвох, або в акторській тусовці, де всі між собою знайомі. Друзі знають про їхні стосунки.

Роман Євдокімов
Роман Євдокімов / Фото: instagram.com/evdokimov

Христина та Роман служать у Театрі Єрмолової де, швидше за все, і познайомилися. На сторінці Романа Instagram можна побачити фото з Христиною, які були зроблені під час вистави.

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Скріншот: instagram.com/evdokimov

Також Роман раніше опублікував кадр, на якому поруч із ним, найімовірніше, Христина.

Скріншот: instagram.com/evdokimov

Кажуть що Асмус уже познайомила обранця зі своєю дочкою від Гаріка Харламова, Настею, та іншими близькими людьми.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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