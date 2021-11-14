З ким насправді зустрічається Христина Асмус – це не той хлопець, про якого всі думали

Виявилося, що Христина Асмус, яка нещодавно осоромилася, одягнувши короткі шорти, майже рік зустрічається зі своїм колегою – 27-річним актором Романом Євдокимовим. Про це повідомляє Telegram-канал Star News.
У повідомленні йдеться, що закохані поки що не живуть разом, але часто бачаться на дачі у Романа. До речі, там було знято відео, на якому Асмус їде на мотоциклі із незнайомим чоловіком. Тоді багато хто припустив, що бойфрендом Христини є російський продюсер Борис Кокін.
Далі по темі
Фанати Асмус навіть стали порівнювати одяг чоловіка з відеоролика з нарядами Кокіна. Але тепер, як стверджують інсайдери, відомо, що відео був не Кокін, а Євдокимов.
Як повідомляють джерела з оточення Христини та Романа, пара намагається "не світитися" – закохані ходять або вдвох, або в акторській тусовці, де всі між собою знайомі. Друзі знають про їхні стосунки.
Христина та Роман служать у Театрі Єрмолової де, швидше за все, і познайомилися. На сторінці Романа Instagram можна побачити фото з Христиною, які були зроблені під час вистави.
Також Роман раніше опублікував кадр, на якому поруч із ним, найімовірніше, Христина.
Кажуть що Асмус уже познайомила обранця зі своєю дочкою від Гаріка Харламова, Настею, та іншими близькими людьми.
Інші новини про зірку:
- Як Асмус обманювала хлопців: Жодне розбите серце нічого не запідозрило.
- 7-річна дочка Христини Асмус потрапила до лікарні.