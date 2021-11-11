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"Щось випало": Асмус у мінішортах надто широко розсунула ноги у стрибку (відео)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
11 листопада, 11:03
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Ексдружина гумориста Гаріка Харламова знову приголомшила шанувальників та навіть викликала переполох у Мережі. І все через черговий соковитий ролик
Кристина Асмус у міні-шортах викликала хвилю обурення.
Кристина Асмус у міні-шортах викликала хвилю обурення. / Фото: instagram.com/asmuskristina

Христина Асмус, яку розкритикували через образ монахині, опублікувала відео, на якому стрибає в коротких шортах, широко розставивши ноги, і водночас підриває хлопавку. Усе це 33-річна акторка робить під пісню "Вeggin" у виконанні переможців Євробачення-2021, італійського гурту Måneskin.

У Instagram-пості артистка рекламує початок розпродажів в одному з онлайн-магазинів. Відео набрало вже понад 50 тис. переглядів та більше 500 коментарів.

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Фото: Скриншот instagram/asmuskristina

Однак фоловери оцінили не рекламу Асмус, а її...трусики, які випадково засвітилися у кадрі під час стрибку:

  • Щось випало, бачили.
  • Видно текст.
  • У таких шортах акуратніше ноги.
  • Провітрила.
  • Суть ролика була, щоб усі побачили твою щілинку ще раз.
  • Пиріжок засвітила трохи)
  • Так і тягне ноги розчепірити) Не в те кіно ти пішла.
  • Суть у тому, щоб було видно ті місця, які не можна показувати стоячи.
Фото: Скриншот instagram/asmuskristina
Фото: Скріншот instagram/asmuskristina

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Нагадаємо, що Христина розлучилася з Гаріком торік після восьми років шлюбу. Відтоді в житті акторки з'явився новий коханий, особистість якого вона ретельно приховує.

Екскохана шоумена уточнила, що їй, як жінці, не обов'язково бути щасливою лише поряд із чоловіком. Вона самодостатня особистістю. Однак при цьому Асмус запевнила, що вже давно не самотня.

Хейтери тут же відмітили, що артистці треба було й " Гаріка ховати років п'ять". На що Христина нічого не відповіла. Зате показала сексуальне фото в ліжку, прикривши повністю оголене тіло тонким простирадлом. Багато шанувальників актриси дивуються: "Навіщо Христина так часто оголюється у кадрі?"

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Зірка "Інтернів" прикрила повністю оголене тіло тонким простирадлом.
Зірка "Інтернів" прикрила повністю оголене тіло тонким простирадлом. / Фото: instagram.com/asmuskristina

Водночас резидент Comedy Club, за чутками, після розлучення втішився новою пасією — 28-річною Катериною Ковальчук. Акторка як дві краплі води схожа на його колишню. Тож у статусі холостяка комік не затримався.

Гарік Харламов і Катерина Ковальчук
Гарік Харламов і Катерина Ковальчук / Фото: uznayvse

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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