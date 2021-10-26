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Дружина Болдвіна підтримала актора після трагедії: Усім серцем із рідними Галини та моїм Алеком

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
26 жовтня, 14:53
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Хіларія Болдвін приєдналася до свого чоловіка, який раніше також прокоментував трагедію. Вона опублікувала пост у Instagram і висловила співчуття рідним загиблої Галини Гатчинс
/ Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Після трагедії на зйомках, де Алек Болдвін випадково застрелив операторку Галину Гатчинс, багато хто чекав, що про це напише в соцмережах сам Алек та його дружина.

Актор раніше вже публічно висловив свої співчуття рідним Галини, він також повідомив, що співпрацює з поліцією. Хіларія Болдвін у перші дні утримувалася від будь-яких коментарів, але пізніше опублікувала пост у Instagram:

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Я всім серцем із Галиною, її чоловіком, її сином, її родиною та близькими. І з моїм Алеком. Зазвичай кажуть: "Немає слів", бо неможливо виразити шок і біль через трагедію. Розбите серце. Втрата. Підтримка, – написала Хіларія.

Скріншот: Instagram

Що відомо про трагедію?

Нещасний випадок стався під час зйомок однієї зі сцен нового фільму Rust. Алек Болдвін стріляв з пістолета, який мав бути заряджений холостими патронами.

Внаслідок пострілу постраждали двоє людей. Режисер картини Джоел Сауза був поранений у ключицю, його госпіталізували, але згодом виписали з лікарні. Операторка Галина Гатчинс отримала тяжке поранення. Її доправили до лікарні, де вона пізніше померла.

Алек Болдвін застрелив операторку Галину Хатчинс
Алек Болдвін застрелив операторку Галину Хатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins

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У Галини залишилися чоловік та 9-річний син. Гатчинс була родом з України, але вже кілька років працювала і проживала в США.

Через добу після трагедії Алек Болдвін зробив першу заяву, у якій повідомив, що співпрацює з поліцією Актор зазначив, що вже зв'язався з чоловіком Галини та надає йому підтримку.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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