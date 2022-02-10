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ТОП-10 найбагатших знаменитостей у світі: хто очолив список Forbes у 2021 році

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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10 лютого, 15:34
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Щороку один з найавторитетніших журналів Forbes публікує список найоплачуваніших людей у світі. Цього року рейтинг серед знаменитостей здивував читачів
Найбагатші знаменитості 2021
Найбагатші знаменитості 2021 / Фото: Getty Images

У грудні журнал Forbes назвав найуспішніших і найвпливовіших людей у світі до 30 років. А зараз стало відомо, хто ж очолює топ високооплачуваних знаменитостей.

Читачі очікували побачити в перших рядах когось із сімейства Кардаш'ян, адже їм неодноразово вдавалося опинитися на сторінках відомого глянцю. Але цього разу лідер рейтингу всіх здивував.

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Першим у списку Forbes як найоплачуваніша знаменитість став Пітер Джексон – режисер культової саги "Володар кілець" та "Хоббіт". Він заробив 580 мільйонів доларів.

Пітер Джексон
Пітер Джексон

Такі величезні доходи режисеру приніс вдалий продаж частини студії візуальних ефектів Weta Digital, засновником якої він був.

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Друге місце у списку посів американський співак та музикант Брюс Спрінгстін. Лідер гурту The E Street Band може похвалитися великою кількістю музичних премій та нагород. Його статок оцінили в 435 мільйонів доларів.

Брюс Спрінгстін
Брюс Спрінгстін

На рахунку Спрінгстіна двадцять премій "Ґреммі", премія "Оскар", два "Золоті глобуси" та нагорода "Тоні".

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Третє місце дісталося музичному виконавцю і неодноразовому лідеру списку Forbes реперу Jay-Z. У 2021 році доходи музиканта сягнули 340 мільйонів доларів.

Jay-Z
Jay-Z

ТОП-10 найбільш високооплачуваних зірок у 2021 році

Наступні у списку знамениті актори та музиканти. Наприклад, Каньє Вест і Дуейн Джонсон. Їхній статок вийшов дещо меншим за трійку лідерів.

  • Дуейн Джонсон, актор – 270 млн доларів
  • Каньє Вест, музикант – 235 млн доларів
  • Трей Паркер та Метт Стоун, творці мультфільму "South Park" – 210 млн доларів
  • Пол Саймон, музикант – 200 млн доларів
  • Тайлер Перрі, кінопродюсер – 165 млн доларів
  • Райан Теддер, фронтмен One Republic – 160 млн доларів
  • Боб Ділан, музикант – 130 млн доларів

Варто зазначити, що цього разу до десятки не увійшла жодна жінка. Актриса Різ Візерспун змогла зайняти 12 місце у списку зі 115 мільйонами.

Раніше стали відомі найпопулярніші відео на YouTube за минулий рік.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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$3.5 млрд
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