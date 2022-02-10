ТОП-10 найбагатших знаменитостей у світі: хто очолив список Forbes у 2021 році

У грудні журнал Forbes назвав найуспішніших і найвпливовіших людей у світі до 30 років. А зараз стало відомо, хто ж очолює топ високооплачуваних знаменитостей.
Читачі очікували побачити в перших рядах когось із сімейства Кардаш'ян, адже їм неодноразово вдавалося опинитися на сторінках відомого глянцю. Але цього разу лідер рейтингу всіх здивував.
Першим у списку Forbes як найоплачуваніша знаменитість став Пітер Джексон – режисер культової саги "Володар кілець" та "Хоббіт". Він заробив 580 мільйонів доларів.
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Такі величезні доходи режисеру приніс вдалий продаж частини студії візуальних ефектів Weta Digital, засновником якої він був.
Друге місце у списку посів американський співак та музикант Брюс Спрінгстін. Лідер гурту The E Street Band може похвалитися великою кількістю музичних премій та нагород. Його статок оцінили в 435 мільйонів доларів.
На рахунку Спрінгстіна двадцять премій "Ґреммі", премія "Оскар", два "Золоті глобуси" та нагорода "Тоні".
Третє місце дісталося музичному виконавцю і неодноразовому лідеру списку Forbes реперу Jay-Z. У 2021 році доходи музиканта сягнули 340 мільйонів доларів.
ТОП-10 найбільш високооплачуваних зірок у 2021 році
Наступні у списку знамениті актори та музиканти. Наприклад, Каньє Вест і Дуейн Джонсон. Їхній статок вийшов дещо меншим за трійку лідерів.
- Дуейн Джонсон, актор – 270 млн доларів
- Каньє Вест, музикант – 235 млн доларів
- Трей Паркер та Метт Стоун, творці мультфільму "South Park" – 210 млн доларів
- Пол Саймон, музикант – 200 млн доларів
- Тайлер Перрі, кінопродюсер – 165 млн доларів
- Райан Теддер, фронтмен One Republic – 160 млн доларів
- Боб Ділан, музикант – 130 млн доларів
Варто зазначити, що цього разу до десятки не увійшла жодна жінка. Актриса Різ Візерспун змогла зайняти 12 місце у списку зі 115 мільйонами.
Раніше стали відомі найпопулярніші відео на YouTube за минулий рік.