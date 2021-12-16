Трансгендери влаштували Джоан Роулінг нову хвилю хейту в Мережі

Протистояння автора серії книг про "Гаррі Поттера" та представників ЛГБТ продовжується. Користувачі Twitter незадоволені її новим висловом

Джоан Роулінг захейтbли через нову публікацію в Twitter / Фото: Getty Images

Відома письменниця опублікувала пост, який знову спровокував гнівні коментарі у її бік. Роулінг висловилася щодо новини про те, що шотландська поліція реєструватиме обвинувачених у згвалтуванні чоловіків як жінок, якщо вони заявлять, що відносять себе до трансгендерів.

Джоан вважає, що це неправильно, адже тоді обвинувачених садитимуть у жіночу в'язницю.

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Війна – це мир. Свобода – це рабство. Невігластво – це сила. Людина з пенісом, яка зґвалтувала вас, – жінка , – написала Роулінг.

War is Peace.

Freedom є Slavery.

Ignorance is Strength.

The Penised Individual Who Raped You Is a Woman. https://t.co/SyxFnnboM1 - J.K. Rowling (@jk_rowling) December 12, 2021

Навіть незважаючи на те, що її не запросили брати участь у документальному фільмі про "Гаррі Поттера" через негативну позицію щодо трансгендерів, вона все одно продовжує дотримуватися своєї думки.

Нещодавно недруги письменниці прийшли протестувати прямо під її будинок із табличками, на яких було написано: "транс-визволення – зараз" та "права трансгендерів – це права людини". Вони зробили кілька знімків, на яких було видно адресу житла Джоан, а потім оприлюднили їх в інтернеті.

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Нагадуємо, що конфлікт між Роулінг та ЛГБТ активістами розпочався після того, як минулого року вона розкритикувала статтю через використання замість слова "жінка" терміну – "люди, які мають менструацію".

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