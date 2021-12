Трансгендери влаштували Джоан Роулінг нову хвилю хейту в Мережі

Відома письменниця опублікувала пост, який знову спровокував гнівні коментарі у її бік. Роулінг висловилася щодо новини про те, що шотландська поліція реєструватиме обвинувачених у згвалтуванні чоловіків як жінок, якщо вони заявлять, що відносять себе до трансгендерів.

Джоан вважає, що це неправильно, адже тоді обвинувачених садитимуть у жіночу в'язницю.

War is Peace.

Freedom є Slavery.

Ignorance is Strength.

The Penised Individual Who Raped You Is a Woman. https://t.co/SyxFnnboM1