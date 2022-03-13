Актриса Ребел Уилсон показала средний палец путину на церемонии кинопремии BAFTA

Актриса Ребел Уилсон показала путину средний палец на церемонии BAFTA / Фото: YouTube
Об Украине сейчас говорят во всем мире. Не стала исключением и сегодняшняя церемония вручения кинопремии BAFTA в Лондоне.
Председатель кинопремии Кришненду Маджумдар открыл церемонию заявлением:
Вместе с нашими коллегами из Украинской киноакадемии мы солидарны и надеемся на восстановление мира. Мы очень благодарны журналистам, освещающим события в Украине... Наши мысли с народом Украины, а также с теми, кто пострадал от других конфликтов по всему миру.
Ведущая и актриса Ребел Уилсон была более резкой, относительно войны в Украине. Объявляя выступление Эмилии Джонс, она сказала, что на сцене будут два сурдопереводчика, затем, со словами "А это жест для Путина", показала средний палец.
Кстати сам жест во время трансляции заблюрили...
Отметим, что британский актер Бенедикт Камбербэтч пришел на церемонию BAFTA с сине-желтым пином, которым украсил свой пиджак.
Звезда "Шерлока" и "Доктора Стренджа" уже не первый раз выражает поддержку Украине. Ранее он развернул украинский флаг на кинопремии в Санта-Барбаре, а также заявил, что готов принять беженцев из Украины в собственном доме.
Многие западные звезды высказались в поддержку Украины и помогают финансово. Об этом читайте далее более детально:
- Кристен Стюарт на премии Spirit Awards поддержала Украину и вместе с ведущими показала фак путину.
- Голливудская актриса Энн Хэтэуэй сделала пожертвования в поддержку украинцев.
- Опра об украинцах: "Мужество украинского народа зажгло огонь в людях во всем мире".
- Супермодель Джиджи Хадид отдаст часть своего заработка Украине.
- "Девушка Бонда" Ева Грин активно поддерживает Украину: "Мы должны остановить путина!"
- Британский актер Люк Эванс осудил архаичную идеологию путина.
- Мила Кунис вместе с Эштоном Катчером собирают для Украины помощь.
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