Актриса Ребел Вілсон показала середній палець путіну на церемонії кінопремії BAFTA

Актриса Ребел Вілсон показала путіну середній палець на церемонії BAFTA / Фото: YouTube

Про Україну зараз говорять у всьому світі. Не стала винятком і церемонія вручення кінопремії BAFTA в Лондоні.

Голова кінопремії Крішненду Маджумдар відкрив церемонію заявою:

Реклама

Разом із нашими колегами з Української кіноакадемії ми солідарні та сподіваємось на відновлення миру. Ми дуже вдячні журналістам, які висвітлюють події в Україні... Наші думки з народом України, а також з тими, хто постраждав від інших конфліктів у всьому світі.

Ведуча та акторка Ребел Вілсон була різкішою, щодо війни в Україні. Оголошуючи виступ Емілії Джонс, вона сказала, що на сцені будуть два сурдоперекладачі, а потім зі словами "А це жест для Путіна" показала середній палець.

До речі, сам жест під час трансляції заблюрили...

Реклама

Зазначимо, що британський актор Бенедикт Камбербетч прийшов на церемонію BAFTA із синьо-жовтим піном, яким прикрасив свій піджак.

Реклама

Зірка "Шерлока" та "Доктора Стренджа" вже не вперше висловлює підтримку Україні. Раніше він розгорнув український прапор на кінопремії у Санта-Барбарі, а також заявив, що готовий прийняти біженців з України у власному будинку.

Багато західних зірок висловилися на підтримку України і допомагають фінансово. Про це читайте детальніше:

Не забувайте, що вся найсвіжіша інформація є у нашому Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події.