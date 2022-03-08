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"Девушка Бонда" Ева Грин активно поддерживает Украину: "Мы должны остановить Путина!"

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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8 марта, 15:26
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Популярная французская актриса делает все, что в ее силах, чтобы помочь Украине
Знаменитая актриса помогает Украине
Знаменитая актриса помогает Украине / Фото: Getty Images, Инстаграм Евы Грин

Не только звезда "Игры престолов" активно ратует за судьбу украинцев, которые оказались в огне войны, начатой Россией. Французская актриса театра, кино и телевидения, модель Ева Грин также с первого дня этого геноцида следит за ситуацией в Украине и активно оказывает поддержку.

Звезда "Мечтателей" и "Казино "Рояль" в инстаграме публикует посты, призванные обратить внимание мира на кризис в Украине.

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Она также всячески призывает своих подписчиков помогать нашей стране материально.

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Ева Грин также публиковала обращение президента Украины Владимира Зеленского, который призывал остановить войну, ведь российские оккупанты не брезгуют ничем и угрожают взорвать атомную электростанцию. А это по влиянию будет в несколько раз хуже и сильнее, чем авария в Чернобыле. Актриса говорит:

Русские стреляют даже возле украинских АЭС, подвергает ВСЮ Европу катастрофическому риску, гораздо большему, чем Чернобыль. – Мы должны остановить Путина!

Мы безумно благодарны Еве Грин за ее активную позицию и помощь Украине!

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Также напомним, что уже очень многие западные звезды высказались в поддержку Украины и помогают финансово. Об этом читайте далее более детально.

Мы уверены в победе. Все будет Украина!

Не забывайте, что вся самая свежая информация есть в нашем Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Подполковник Матуляк Геннадий Васильевич. Во время боя за Гостомель, рискуя жизнью, прикрыл боевых товарищей и уничтожил скопление техники противника. Получил звание Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда”. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Генерал-лейтенант Содоль Юрий. Командующий Морской пехоты. В боях за Волноваху спас сотни украинских бойцов от оцепления, организовал успешное контрнаступление, вывел людей из-под удара врага, за что получил звание Герой Украины. Защищает родной Мариуполь.
Слава Україні!
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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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