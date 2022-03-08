"Девушка Бонда" Ева Грин активно поддерживает Украину: "Мы должны остановить Путина!"

Не только звезда "Игры престолов" активно ратует за судьбу украинцев, которые оказались в огне войны, начатой Россией. Французская актриса театра, кино и телевидения, модель Ева Грин также с первого дня этого геноцида следит за ситуацией в Украине и активно оказывает поддержку.
Звезда "Мечтателей" и "Казино "Рояль" в инстаграме публикует посты, призванные обратить внимание мира на кризис в Украине.
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Она также всячески призывает своих подписчиков помогать нашей стране материально.
Ева Грин также публиковала обращение президента Украины Владимира Зеленского, который призывал остановить войну, ведь российские оккупанты не брезгуют ничем и угрожают взорвать атомную электростанцию. А это по влиянию будет в несколько раз хуже и сильнее, чем авария в Чернобыле. Актриса говорит:
Русские стреляют даже возле украинских АЭС, подвергает ВСЮ Европу катастрофическому риску, гораздо большему, чем Чернобыль. – Мы должны остановить Путина!
Мы безумно благодарны Еве Грин за ее активную позицию и помощь Украине!
Также напомним, что уже очень многие западные звезды высказались в поддержку Украины и помогают финансово. Об этом читайте далее более детально.
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Мы уверены в победе. Все будет Украина!
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