Еще недавно была с концертами в Украине, но не говорит о войне: Ёлка удалила публикации из Instagram

Певица Ёлка не говорит о нападении России на Украину / Фото: скриншот

Недавно мы писали о том, что Ёлка приехала с концертами в Украину. 15 февраля был ее концерт в Киеве, а 16-го – в Харькове. И в непростое время, когда Россия вторглась в Украину, от артистки с украинскими корнями Елизаветы Иванцив (настоящее ее имя) все ждут поддержки. Но ее нет и, скорее всего, не будет.

Ёлка по-прежнему молчит о войне в Украине, хотя уже 6-й день ее соотечественники находятся под шквалом бомб и дикой агрессии со стороны оккупантов.

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Сначала звезда в инстаграме подтерла публикации до 2018 года.

скриншот из инстаграма Ёлки

Очевидно, она получала шквал критики от украинцев, как и другие артистки, покрывающие преступления российских властей своим молчанием.

А затем и вовсе убрала все публикации, скорее всего, чтобы от нее, наконец, все отцепились.

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скриншот из инстаграма Ёлки

Но артистке стоит знать, что украинцы ничего не забудут и точно не простят ей, звезде, которая родилась в Украине и провела юность в Ужгороде.

Также напомним, певица Лолита Милявская по-прежнему называет войну России в Украине спецоперацией, а актер Антон Шагин и вовсе поддерживает Путина.

Но, к счастью, весь цивилизованный мир осуждает действия Путина и призывает поскорее закончить весь этот ужас.

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Все адекватные люди выступают против путинского вторжения в Украину.