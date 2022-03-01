Ще недавно була з концертами в Україні, але не говорить про війну: Йолка видалила публікації з Instagram

Співачка Йолка не говорить про напад Росії на Україну / Фото: скріншот
Нещодавно ми писали про те, що Йолка приїхала з концертами в Україну. 15 лютого був її концерт у Києві, а 16-го – у Харкові. І в непростий час, коли Росія вторглася в Україну, від артистки з українським корінням Єлизавети Іванців (справжнє її ім'я) всі чекають підтримки. Але її немає і, мабуть, не буде.
Йолка, як і раніше, мовчить про війну в Україні, хоча вже 6-й день її співвітчизники перебувають під шквалом бомб та дикої агресії з боку окупантів.
Спочатку зірка в інстаграмі підтерла публікації до 2018 року.
Очевидно, вона отримувала шквал критики від українців, як і інші артистки, які покривають злочини російської влади своєю мовчанкою.
А потім і зовсім прибрала всі публікації, найімовірніше, щоб від неї, нарешті, всі відчепилися.
Але артистці варто знати, що українці нічого не забудуть і точно не вибачать їй, зірці, яка народилася в Україні й провела юність в Ужгороді.
Також нагадаємо, співачка Лоліта Мілявська називає війну Росії в Україні спецоперацією, а актор Антон Шагін і зовсім підтримує Путіна.
Але, на щастя, весь цивілізований світ засуджує дії Путіна і закликає якнайшвидше закінчити весь цей жах.
Усі адекватні люди виступають проти путінського вторгнення в Україну.
- Продюсер Олександр Роднянський вірить у перемогу України та підтримує українців.
- Дженніфер Еністон допомогла українцям, які постраждали через Путіна.
- Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі пожертвували 1 млн доларів на допомогу українцям.
- Барбра Стрейзанд заявила: Путінська пропаганда про "денацифікацію" — мабуть, найбільша брехня століття.
- Зірка "Володаря перснів" Елайджа Вуд висловився за підтримку України.
- Актриса Мілла Йовович емоційно про війну Росії проти України: "Мою країну та народ бомблять".
- Сімейство Кардаш'ян також звертає увагу миру на війну в Україні.
- Знаменита співачка Мадонна заявила, що Путін порушив усі наявні договори щодо прав людини.
- Культовий актор та політик Арнольд Шварцнеггер виступив зі словами, що він на боці українського народу.
- Легендарний режисер Девід Лінч особисто звернувся до Путіна з вимогою припинити війну.
- Меган Маркл та принц Гаррі звернулися до світових лідерів через Україну.