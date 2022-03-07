"Если вы сюда сунетесь, то сразу сдавайтесь": Сергей Михалок жестко предупредил военных из РБ, поддерживающих Путина

Музыкант ответил белорусам, которые собираются воевать в Украине / Фото: скриншот, открытые источники

12-й день войны в Украине. Наша страна мужественно держит удар перед ордой оккупантов. Ударом под дых стало участие в российской войне Беларуси.

Популярный музыкант Сергей Михалок записал эмоциональное обращение к военным Беларуси.

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Какие из вас защитники родины? Ракетами стрелять по соседям, чтобы Путин погладил Лукашенко по усам – это защита?! Это позор,

- заявил Михалок.

Сергей Михалок записал видеообращение к белорусским военным. / Фото: brutto_nostra

Также он добавил, что эти вояки – это трусы и сообщники нацистов, а не военная элита. Артист добавил, что пока в Украине идут обстрелы – это позор всего государства Беларуси.

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Слушайте сами и распространяйте. Пусть Беларусь знает, что ее защитники – трусы и сообщники нацистов, а не военная элита. Если кто-то хочет стать таковой, начинайте с ракет. Пока идут обстрелы, это позор всего государства,

‒ отметил Михалок.

Здесь в Украине вы столкнетесь с такими настоящими защитниками, что вы оху*ете. Если вы сюда сунетесь, то сразу сдавайтесь. Так вы сохраните свою жизнь.

Смотрите яростное обращение музыканта далее в видео.

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Надеемся, что те, кому Сергей Михалок записал это обращение, все-таки его услышат и сделают правильные выводы.

Также напомним, что уже очень многие западные звезды высказались в поддержку Украины и помогают материально.

Мы уверены в победе. Все будет Украина!

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