"Если вы сюда сунетесь, то сразу сдавайтесь": Сергей Михалок жестко предупредил военных из РБ, поддерживающих Путина

Музыкант ответил белорусам, которые собираются воевать в Украине / Фото: скриншот, открытые источники
12-й день войны в Украине. Наша страна мужественно держит удар перед ордой оккупантов. Ударом под дых стало участие в российской войне Беларуси.
Популярный музыкант Сергей Михалок записал эмоциональное обращение к военным Беларуси.
Какие из вас защитники родины? Ракетами стрелять по соседям, чтобы Путин погладил Лукашенко по усам – это защита?! Это позор,
- заявил Михалок.
Также он добавил, что эти вояки – это трусы и сообщники нацистов, а не военная элита. Артист добавил, что пока в Украине идут обстрелы – это позор всего государства Беларуси.
Слушайте сами и распространяйте. Пусть Беларусь знает, что ее защитники – трусы и сообщники нацистов, а не военная элита. Если кто-то хочет стать таковой, начинайте с ракет. Пока идут обстрелы, это позор всего государства,
‒ отметил Михалок.
Здесь в Украине вы столкнетесь с такими настоящими защитниками, что вы оху*ете. Если вы сюда сунетесь, то сразу сдавайтесь. Так вы сохраните свою жизнь.
Смотрите яростное обращение музыканта далее в видео.
Надеемся, что те, кому Сергей Михалок записал это обращение, все-таки его услышат и сделают правильные выводы.
Также напомним, что уже очень многие западные звезды высказались в поддержку Украины и помогают материально.
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- Британский актер Люк Эванс осудил архаичную идеологию Путина.
- Мила Кунис вместе с Эштоном Катчером собирают для Украины помощь.
- Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд высказался в поддержку Украины.
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- Семейство Кардашьян также обращает внимание мира на войну в Украине.
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- Культовый актер и политик Арнольд Шварценеггер выступил со словами, что он на стороне украинского народа.
- Легендарный режиссер Дэвид Линч лично обратился к Путину с требованием прекратить войну.
- Меган Маркл и принц Гарри обратились к мировым лидерам из-за Украины.
Мы уверены в победе. Все будет Украина!
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