Человечище! Тилль Линдеманн помогает украинским беженцам на вокзале Берлина: реальная история спасения

Культовый артист лично помогает спасать украинских беженцев / Фото: Getty Images, скриншот

Недавно мы писали о том, что группа Rammstein озвучила свою позицию, поддержав Украину. Но теперь появились новости, доказывающие человечность, толерантность и доброту ее участников на деле.

Так, стало известно, что фронтмен группы Rammstein уже показал себя, помогая украинским беженцам. В инстаграме рэпера Потапа появилась история девушки, которой на вокзале в Берлине помог сам Тилль Линдеманн. В знак солидарности с украинцами артист надел шапку от Mozgi.

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скриншот из инстаграма Потапа

Как оказалось, артист культовой группы вместе со своим директором помогает расселять тех, кто вынужден покинуть свои дома в Украине, спасаясь от ужасов войны, которая уже 14-й день идет в стране. Тилль Линдеманн помог устроить девушек в отель, хотя везде уже нет мест для поселения, оплатил им номер и дал денег на ужин.

Чтобы прочесть всю историю, листайте карусель публикации в инстаграме.

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Такие поступки говорят о многом. И Украина, Тилль, никогда не забудет эту помощь в самый критический момент!

Кстати, ранее концерты Тилля Линдеманна в России, которые запланированы на декабрь 2022 года, были отменены.

Напомним, что многие западные звезды высказались в поддержку Украины и помогают материально.

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Мы уверены в победе. Все будет Украина!

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