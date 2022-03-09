Людина! Тілль Ліндеманн допомагає українським біженцям на вокзалі Берліна: реальна історія порятунку

Культовый артист особисто допомагає рятувати українських біженців / Фото: Getty Images, скріншот

Нещодавно ми писали про те, що гурт Rammstein озвучив свою позицію, підтримавши Україну. Але тепер з'явилися новини, що справді доводять людяність, толерантність та доброту його учасників.

Наприклад, стало відомо, що фронтмен гурту Rammstein уже показав себе, допомагаючи українським біженцям. В інстаграмі репера Потапа з'явилася історія дівчини, якій на вокзалі в Берліні допоміг сам Тілль Ліндеманн. На знак солідарності з українцями артист одягнув шапку від Mozgi.

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скриншот з інстаграму Потапа

Як виявилося, артист культового гурту разом зі своїм директором допомагає розселяти тих, хто змушений покинути свою оселю в Україні, рятуючись від жахів війни, яка вже 14-й день триває в країні. Тілль Ліндеманн допоміг влаштувати дівчат у готель, хоча скрізь уже немає місць для поселення, сплатив за їхній номер і дав грошей на вечерю.

Щоб прочитати всю історію, гортайте панораму публікації в інстаграмі.

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Такі вчинки говорять багато про що. І Україна, Тіллю, ніколи не забуде цю допомогу в найкритичніший момент!

До речі, раніше концерти Тілля Ліндеманна в Росії, заплановані на грудень 2022 року, були скасовані.

Нагадаємо, що вже дуже багато західних зірок висловилися на підтримку України і допомагають матеріально.

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Ми впевнені у перемозі. Все буде Україна!

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