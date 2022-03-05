Брат королевы Елизаветы II поддержал Украину, вернув РФ подаренный Кремлем Орден Дружбы

Принц Майкл Кентский встал на сторону Украины / Фото: Getty Images
Идет десятый день вторжения России в Украину. Силы ВСУ и теробороны, а также простые украинцы по всем фронтам и каждый на своем месте продолжают бороться с российским оккупантом. Силы в этой борьбе добавляет также ошеломительная поддержка всего мира.
Так, ранее мы писали, что герцоги Кембриджские, герцоги Сассекские, принц Чарльз поддерживали украинцев, а королева Елизавета II сделала "щедрое" пожертвование Комитету по чрезвычайным ситуациям. Но также стало известно, что еще один член БКС озвучил свое негодование в связи с нападением России на Украину. Как сообщает Hello!, двоюродный брат королевы Великобритании Елизаветы II – принц Майкл Кентский – возвращает Орден Дружбы России, который ему ранее вручал Кремль.
В сообщении представителя говорилось следующее:
Я могу подтвердить, что Его Королевское Высочество принц Майкл Кентский возвращает свой российский орден Дружбы. Дальнейших комментариев не будет.
Отметим, что принцу Майклу эту награду вручал Дмитрий Медведев в 2009 году, она считается одной из высших наград РФ.
Также напомним, что многие западные звезды уже и высказывались в поддержку Украины, и помогают материально.
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Мы уверены в победе. Все будет Украина!
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