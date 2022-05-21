На Каннском фестивале оголенная активистка потребовала остановить насилие над украинками

На красную дорожку Каннского кинофестиваля выбежала обнаженная французская активистка с флагом Украины на груди и потребовала остановить насилие над украинскими женщинами

Во время войны в Украине многие мировые знаменитости выражают свою поддержку нашему народу, одевая на публичные мероприятия аксессуары с украинской символикой. Например, на фестивале в Каннах звезда "Игры в кальмара" появился с сине-желтым платком.

Но есть и те, кто хочет максимально привлечь внимание мира к ужасам, которые сегодня происходят в Украине. Так французская активистка SCUM ворвалась на красную дорожку кинофестиваля в обнаженном виде.

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На груди у француженки был нарисован флаг Украины, а также имела надпись – Stop Raping Us (Прекратите насиловать нас – англ.). Кроме того, ноги, бедра и нижнее белье девушки были покрыты красными отпечатками рук, имитирующими кровь.

Французская феминистка выбежала голой на Каннском фестивале в поддержку женщин Украины

Сразу же на феминистку набросились охранники – девушку укутали в плащ и вывели с мероприятия. Все это время она выкрикивала: "Стоп!".

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A protester with the Ukrainian flag painted on her body has stormed the Cannes Film Festival red carpet. She ripped off her gown revealing the words "STOP RAPING US" on her stomach.



Read the latest on the Ukraine crisis here https://t.co/50OKnPS3F1#Ukraine#Cannes#Protestpic.twitter.com/UOxiZ9ESHT — SBS News (@SBSNews) May 21, 2022

Активистка SCUM вышла на красную дорожку фестиваля в Каннах, чтобы осудить сексуальное насилие над украинскими женщинами в контексте войны, – прокомментировали поступок активистки в феминисткой организации.

Ранее мы писали, что украинский кот Степан из Харькова стал обладателем престижной премии на блогерском фестивале Каннах.